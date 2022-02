Google z gigantycznym wzrostem w 2021. Pandemia mu nie straszna

Google, w ostatnich trzech miesiącach 2021 roku, zanotowało 75,3 mld dolarów przychodu, z czego 61,2 mld stanowiły wpływy z reklam. W tym samym okresie rok wcześniej reklamy przyniosły 46,2 mld dolarów przychodu.

Wyniki Google pod koniec 2021 przebiły oczekiwania analityków, którzy szacowali, że gigant osiągnie przychód o 3 mld dolarów niższy. Raport finansowy opublikowany przez Google spowodował wzrost akcji spółki na nowojorskiej giełdzie o siedem procent.

Na rekordowy przychód w ostatnim kwartale 2021 złożyły się też usługi chmurowe Google Cloud – 5,54 mld dolarów, oraz wpływy z reklam na YouTube – 8,63 mld dolarów.

Google zapowiedziało także podział swoich akcji (split) 20 do 1, dzięki czemu będą one bardziej dostępne dla „niedzielnych inwestorów”. Split obniżyłby cenę akcji z ponad 3000 dolarów do około 138 dolarów na podstawie wyceny z wtorkowego zamknięcia giełdy.

Pomimo gigantycznych inwestycji Google’a w technologie chmurowe oraz sztuczną inteligencję to reklamy w wyszukiwarce i innych usługach nadal są głównym źródłem przychody firmy. Google wykorzystuje do tego swoją przewagę rynkową, bo jej witryny są najczęściej odwiedzanymi stronami w internecie.

Google zarabia na reklamach wyświetlanych w wynikach wyszukiwania i na stronach współpracujących z programem Google AdSense. Reklamodawcy wykupują reklamy w ramach mikro aukcji, które odbywają się w ułamku sekundy przed wyświetleniem reklamy. System AdSense zbiera wszystkie oferty na reklamę pod dane hasło i wybiera reklamodawcę, który zaoferował najwięcej za wyświetlenie reklamy.

