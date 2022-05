Jak Elon Musk zmieniłby Twittera. W tle „Wielka Siostra” i amerykańskie „Ministerstwo Prawdy”

Jeżeli istotnie Elon Musk zdecydowałby się poprowadzić osiemdziesiąt milionów swoich fanów z Twittera na barykady nowej rewolucji, na przykład ujawniając listę klientów Ghislaine Maxwell i Jeffreya Epsteina, to… no właśnie, co? Nieregulowana wolność słowa rzeczywiście może doprowadzić do przewrotu – albo po prostu do zmiany paradygmatu – ale ucierpi na tym przede wszystkim obecna elita polityczna.

Olgierd Sroczyński Dwa dni po tym, jak Twitter zaakceptował ofertę Elona Muska na kupno platformy za cenę 54,2 dolarów za akcję, Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych ogłosił powołanie Komisji do spraw Dezinformacji. Co prawda o powołaniu komisji mówiono już od jakiegoś czasu, jednak termin jej powołania nie był przypadkowy: powołano ją w pośpiechu, o czym świadczy jej krótki, bo jedynie trzytygodniowy żywot.