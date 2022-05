Zełenski skrytykował Zachód za sankcje przeciwko Rosji

W ostatnich dniach Wołodymir Zełenski nasilił swoją krytykę w stosunku do Unii Europejskiej, która jego zdaniem działa zbyt wolno w kwestii nałożenia embargo na rosyjską ropę naftową. W swoim przemówieniu w czwartek wieczorem prezydent Ukrainy zadeklarował, że jego kraj pozostanie wolny i niepodległy, a kwestią jest cena, jaką Ukraińcy będą musieli zapłacić za wolność i cena, jaką Rosja będzie musiała zapłacić za bezsensowną wojnę.

Prezydent Ukrainy krytykuję Unię za opieszałość

Zełenski dodał, że katastrofalne wydarzenia cały czas mogą zostać powstrzymane, jeśli cały świat potraktowałby sytuację w Ukrainę tak, jakby był to jego bezpośredni problem i jeśli kraje nie pogrywałyby z Rosją, ale faktycznie przycisnęły ją do zakończenia wojny.

W czasie, gdy Unia Europejska dyskutuje o szóstym pakiecie sankcji przeciwko Rosji, który zawierałby także embargo na rosyjską ropę naftową, Zełenski krytykuje brak jedności krajów Unii i pyta, dlaczego niektóre kraje są przeciwko sankcjom.

„Ile tygodni więcej będzie potrzebowała Unia Europejska, aby uzgodnić między sobą szósty pakiet sankcji? Presja na Rosje to dosłownie kwestia ratowania życia. Każdy dzień zwłoki, słabości, sporów i propozycji załagodzenia agresji kosztem ofiar oznacza więcej martwych Ukraińców”, mówił Zełenski i dodał, ze każdego dnia Rosja otrzymuje miliard euro w opłatach za surowce energetyczne.

Szósty pakiet sankcji Unii Europejskiej przeciwko Rosji jest opracowywany od początku maja. Na razie nie ma porozumienia pomiędzy krajami Unii, co do pakietu. Węgry blokują porozumienie, bo nie zgadzają się z proponowanym embargo na surowce energetyczne, w tym ropę naftową. Do wprowadzenia pakietu sankcji potrzebna jest całkowita jednomyślność wszystkich 27 krajów członkowskich.

