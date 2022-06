Pora pożegnać się z samochodami spalinowymi. Unia Europejska podała datę

Parlament Europejski przegłosował regulacje zakazujące sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku. Po tym czasie na terenie Unii Europejskiej nie będzie możliwości kupienia nowego samochodu z silnikiem benzynowym, czy dieslem.

Europarlamentarzyści za rezygnacją z silników spalinowych

Europosłowie zagłosowali za planem obniżenia emisji dwutlenku węgla z samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych o 100 proc. do 2035 roku. Oznacza to w rzeczywistości całkowity zakaz sprzedaży tego typu aut z silnikami na paliwa konwencjonalne za 13 lat. Za tego typu rozwiązaniem głosowało 339 posłów, 249 było przeciw, a 24 wstrzymało się od głosu.

Co ciekawe, europarlamentarzyści zagłosowali za całkowitym zakazem sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi zaraz po tym, jak odrzucili trzy inne rozwiązania z pakietu klimatycznego Fit for 55. Są wśród nich m.in. kontrowersyjne regulacje dotyczące handlu emisjami, czyli tak zwanego systemu ETS. Część rozwiązań z Fit for 55 została cofnięta do ponownych prac w komisji ochrony środowiska.

Problem dla przemysłu i ponad 14,6 mln pracowników

Przeciwnicy rozwiązania wskazują, że realizacja założeń może być bardzo trudna, szczególnie w krajach gorzej rozwiniętych. Wskazywano, że lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie paliw alternatywnych, w tym syntetycznych. Europarlamentarzyści, którzy głosowali przeciwko wprowadzeniu zakazu, powiedzieli także, że uderzy on w europejski przemysł motoryzacyjny, który stanowi 7 proc. produkcji europejskiego przemysłu i zapewnia łącznie 14,6 miliona miejsc pracy.

