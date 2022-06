NASA straciła drogocenny ładunek. Astra z kolejną kosztowną pomyłką

Na legendarnym dla fanów lotów kosmicznych Przylądku Canaveral 12 czerwca miał miejsce start rakiety Astra, który mógł wprowadzić firmę na nowy poziom. Klientem jednej z najszybciej rozwijających się firm z sektora prywatnego, była bowiem amerykańska agencja kosmiczna. Udane misje dla NASA dla wielu firm okazały się nie tylko niezwykle opłacalne pod kątem finansowym, ale także były trampoliną do dalszych kontraktów.

Astra z nieudaną misją dla NASA

Przez blisko osiem minut lotu wszystko przebiegało zgodnie z planem. Problemy zaczęły się, gdy rakieta była już w kosmosie i nastąpiło odłączenie drugiego elementu rakiety. Jego celem było wprowadzenie satelitów na ich docelową orbitę. Silnik, który przystosowany jest do pracy w warunkach próżni, przestał działać jednak dużo wcześniej, niż było to przewidziane. Spowodowało to, że ładunek składający się z dwóch satelitów pogodowych, należących do NASA, został stracony.

„Lot pierwszego etapu rakiety był nominalny. Silnik drugiego etapu wyłączył się zbyt wcześnie, przez co nie dostarczyliśmy naszej przesyłki na orbitę. Wyraziliśmy nasz żal zespołowi z NASA i twórcom satelitów. Więcej informacji podamy, gdy zakończy się pełna analiza danych” – napisała Astra na oficjalnym profilu na Twitterze.

NASA pozostaje optymistyczna

Nieco inne światło na sprawę rzucają słowa wicedyrektora NASA. Thomas Zurbuchen napisał, że mimo tego, że misja Astry nie przebiegła zgodnie z planem, to pokazała, że przed agencją otwierają się nowe możliwości na tanie dostarczanie ładunków w kosmos. Otwierają nowe możliwości dla badaczy, którzy chcą mieć dostęp do przestrzeni kosmicznej. „Jestem przekonany, że w przyszłości będziemy mogli wykorzystać te cenne możliwości, aby zbadać niezbadane” – napisał na Twitterze.

Satelity, które zostały utracone w czasie nieudanej misji, miały służyć naukowcom do obserwowania i badania burz tropikalnych. Dwa niewielkie satelity były częścią grupy sześciu, które mają stworzyć niewielką konstelację. Dla Astry był to kolejny nieudany start. Firma może się obecnie pochwalić tylko dwoma udanymi misjami na siedem prób.

Czytaj też:

Kolekcja Ziemia-Księżyc 2024. Astronauci NASA dostaną kombinezony za 3,5 mld dolarów