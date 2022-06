Wizz Air szuka pracowników w Polsce. Przewoźnik podał, ile można zarobić

Europejskie tanie linie lotnicze mierzą się z chaosem wywołanym brakiem rąk do pracy. Problemy mają easyJet, British Airways i Wizz Air. Ostatnio z tego powodu węgierski przewoźnik był zmuszony odwołąć kilkanaście lotów z lotniska Doncaster/Sheffield.

Dlatego firma intensywnie szuka nowych pracowników, m.in. w naszym kraju. – W Polsce nie przewidujemy takich sytuacji, jakie mają obecnie miejsce na brytyjskich lotniskach, ale bardzo intensywnie szukamy pracowników załóg pokładowych, bo nasza sytuacja jest podobna jak wielu przewoźników linii lotniczych w Europie. W chwili obecnej chcemy zatrudnić właściwie od zaraz przynajmniej 200 pracowników do naszych baz operacyjnych w całej Polsce – powiedział portalowi fly4free.pl Andras Rado, menedżer ds. rekrutacji załóg pokładowych.





Stewardzi Wizz Air poszukiwani. Tyle można zarobić

Ile może zarobić przyszła stewardessa/przyszły steward?Pensje są uzależnione od doświadczenia oraz liczby wylatanych godzin. Podstawa wynagrodzenia na stanowisku junior cabin attendant w bazie Wizz Air w Warszawie to 24,156 zł brutto rocznie. Do tego dochodzą stawki za lot (na krótkich, średnich długich oraz bardzo długich trasach). Dla pracownika o najkrótszym stażu pracy wynoszą one od 70 do 125 brutto za odcinek.

Podstawa dla starszego członka załogi wynosi 38,590 zł brutto rocznie.

Wizz Air wyliczyło, że po awansie na stanowisko Cabin Attedant stewardzi mogą zarobić około 6 tys. zł brutto miesięcznie, a do tego doliczana jest prowizja za zakupy pasażerów w trakcie lotu (10 proc. wartości zakupu, dzielona równo pomiędzy członków załogi).

Dodatkowo linie zachęcają przyszłych pracowników zniżkami na bilety. Standardowa stawka za bilet wynosi 25 euro w siatce połączeń przewoźnika, podczas gdy stała cena biletu to 50 euro.

W czerwcu linie Wizz Air zapraszają zainteresowanych na spotkania rekrutacyjne. Odbędą się one m.in. w Katowicach (15 i 30 czerwca), Warszawie (20 czerwca), Wrocławiu (20 czerwca), Krakowie (22 czerwca) i Gdańsku (23 czerwca).

