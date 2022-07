Tematem tygodnia będzie węgiel. „DGP” o tarciach między Sasinem a Morawieckim

W poniedziałek odbędzie się odprawa premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem Jackiem Sasinem, minister Klimatu Anną Moskwą i ministrami innych resortów oraz szefami spółek PGG, Węglokoks i PGE w sprawie aktualnej sytuacji na rynku węgla, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Spotkanie będzie poświęcone dostępności węgla w odpowiedniej cenie.

Nierealne oczekiwania wobec firm

Z kolei „Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że we wtorek Rada Ministrów zajmie się tematem dopłat dla gospodarstw domowych, które wykorzystują węgiel do ogrzewania domów. Może to być świadczenie w postaci „bonu na węgiel” lub świadczenie pieniężne, określane popularnie mianem programu „węgiel plus”. Poniedziałkowy „DGP” pisze ponadto, że w sprawie węgla doszło do pierwszych spięć między Morawieckim a Sasinem. Rzecz w tym, że Ministerstwo Aktywów Państwowych obawia się, że spółkom państwowym – PGE Paliwa oraz Węglokoksowi – nie uda się do 31 sierpnia zakupić określonych ilości węgla energetycznego, który ma być wykorzystywany przez indywidualnych odbiorców gospodarstw domowych.

Rozmówcy „DGP” z MAP uważają, że wyznaczone terminy są zbyt krótkie, a oczekiwane ilości węgla zbyt ambitne.

O tym, że nie ma fizycznych możliwości ściągnięcia 4,5 mln ton węgla, mówią też przedstawiciele branży. Polskie porty i kolej mają ograniczoną przepustowość. Już teraz PKP Cargo nie jest w stanie rozładować zalegającego surowca, ok. 1 mln ton.

