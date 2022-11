Zboże dalej będzie wypływało z ukraińskich portów. Umowa zbożowa przedłużona

Po wybuchu wojny w Ukrainie niemożliwe stało się transportowanie zbóż zebranych z ukraińskich pól i przetransportowanie ich do krajów, które zakontraktowały zakup. Jako że Ukraina jest jednym z największych producentów zboża, ta ogromna wyrwa na rynku spowodowała, że ludności Bangladeszu i niektórych państw afrykańskich, które nie były w stanie zapłacić więcej za zboże z innych kierunków, w oczy zajrzało widmo głodu. Tygodniami trwały próby przekonania Rosji, by zagwarantowała, że statki wypływające z portów czarnomorskich nie zostaną ostrzelane, ale dopiero we wrześniu udało się wynegocjować „umowę zbożową”: porozumienie między Rosją, Ukrainą i Turcją, której gwarantem jest ONZ.

Udało się przedłużyć „umowę zbożową”

Dzięki porozumieniu udało się bezpiecznie wywieźć z Ukrainy 11 mln ton zbóż. Umowa została podpisana na 180 dni i wygasa 18 listopada. Wołodymyr Zełenski niedawno apelował o jej bezterminowe przedłużenie. Zdeterminowane, by ją przedłużyć, były od początku także ONZ i Turcja.

Prezydent Ukrainy poinformował dziś, że umowa zostanie na kolejne 120 dni. Decyzja w tej sprawie, jak mówi Zełenski, została podjęta wspólnie z prezydentem Turcji Erdoganem oraz sekretarzem generalnym ONZ Guterresem. Więcej informacji zostanie podanych później.

Koordynator ONZ ds. Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego Amir Abdullah zapewnia od początku, że korytarzem czarnomorskim wywożone jest tylko zboże ukraińskie. Żaden z transportów nie został zgłoszony jako rosyjski, więc nie było możliwości, aby zboże skradzione przez Rosję było wyeksportowane z Ukrainy.

