Do której godziny zrobimy zakupy w Wigilię? Będzie inaczej niż na co dzień

To już naprawdę ostatnie chwile, by zorientować się, czy mamy wszystkie składniki świątecznych potraw. 25 i 26 grudnia wszystkie sklepy będą zamknięte, bo to dni ustawowo wolne od pracy. Wyjątek przewidziano dla sklepów działających na stacjach benzynowych i aptek.

Żabki otwarte w święta? Czy to możliwe?

Może się zdarzyć, że otwarta będzie osiedlowa Żabka albo inny mały sklep, pod warunkiem jednak, że za ladą stanie jego właściciel. W dni ustawowo wolne od pracy obowiązują te same zasady, co w niedziele niehandlowe: sklepy mogą być otwarte, ale tylko pod warunkiem, że obsługą klientów nie zajmują się pracownicy, lecz franczyzobiorca lub właściciel.

Do której otwarte będą sklepy w Wigilię?

Wigilia nie jest w Polsce dniem wolnym od pracy, więc wiele firm działa jak w każdym innym dniu (choć w wielu przyjęło się wypuszczać pracowników do domu kilka godzin wcześniej niż zwykle). Można też zaobserwować tendencję polegającą na tym, że szefostwo każe wszystkim zatrudnionym wziąć tego dnia wolne. Menedżerowie wychodzą przy tym z założenia, że tego dnia i tak wszyscy będą pracować na pół gwizdka, więc nie ma sensu płacić im za dzień pracy. Pracownicy oceniają to różnie, bo to z reguły żaden bonus ze strony firmy, a zwyczajnie – konieczność wypisania wniosku urlopowego z puli dni urlopowych.

Wracając do sklepów: artykuł 8 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przewiduje, że 24 grudnia sklepy mogą być czynne do godziny 14. Ustawa przewiduje przy tym wyjątki: to m.in. stacje benzynowe i wybrane, niewielkie sklepy. To maksymalna granica, ale część sieci handlowych zakończy obsługę klientów wcześniej. Lidl, Biedronka, Aldi i Kaufland poinformowały, że tego dnia zamkną się o godzinie 13.

Kalendarz nie mógł ułożyć się gorzej

Wigilia wypada w sobotę, Boże Narodzenie w niedzielę. Nie skróciło nam to w żaden sposób tygodnia pracy, ale może należy oczekiwać dnia wolnego w innym terminie? Niestety, nie tym razem. Pracodawca jest zobowiązany „oddać” wolne za święto wypadające w sobotę, ale tylko pod warunkiem, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy – a Wigilia takim nie jest. Boże Narodzenie, owszem, ale świąt wypadających w niedzielę oddawać nie trzeba (wyjątek przewidziano dla pracowników, którzy mają harmonogram pracy stworzony tak, że niedziela jest dla nich zwykłym dniem pracy, ale dotyczy to bardzo niewielkiej grupy osób).

Zasady te wynikają z Kodeksu pracy.130. § 2. Kp przewiduje, że „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Oznacza to, że pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto, które przypada w sobotę (lub innym dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).

Wolny jest za to poniedziałek 26 grudnia, czyli drugi dzień Bożego Narodzenia.

