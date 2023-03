Oto 20 najdroższych nieruchomości w Polsce. W środku prywatny teatr, płytki Versace i marmury z Wawelu

Kilka dni temu media obiegła wiadomość, że Sebastian Kulczyk stawia najbardziej luksusowe osiedle w Polsce. Inwestycja ma powstać w samym sercu Warszawy, na terenach dawnych Zakładów Farmaceutycznych Polfa. Trzy kilkunastopiętrowe wieżowce pomieszczą ponad 2 tys. luksusowych mieszkań. Mariusz Książek, znany deweloper ze spółki Marvipol i, podobnie jak Kulczyk, jeden z najbogatszych Polaków oddał na Powiślu luksusową nieruchomość o nazwie Rotunda Dynasy. Wśród agentów to jeden z najbardziej gorących adresów w całej stolicy. W rotundzie na sprzedaż było wystawionych zaledwie dziewięć mieszkań o łącznym metrażu 1,2 tys. mkw. Książek podpisał już na nie umowy o wartości 65 mln zł. Wychodzi więc na to, że jeden metr kwadratowy kosztuje tam prawie 53 tys. zł. Ale to i tak nic w porównaniu z najdroższymi apartamentami w wieżowcach w centrum Warszawy, gdzie cena za metr przekracza 100 tys. zł.

Chociaż nieruchomości premium od lat stanowią zaledwie 1 proc. rynku, to żadnego kryzysu tam nie widać. Luksusowe domy i mieszkania schodzą na pniu. Niestraszna im inflacja, pandemia czy wojna. Świetnie sprzedają się dworki, zamki, nowoczesne wille i apartamenty w warszawskich wieżowcach. Kto, dlaczego i jak je kupuje. Postanowiliśmy przyjrzeć się najdroższym nieruchomościom do kupienia w kraju.