Kamil Grosicki najlepszym piłkarzem Ekstraklasy… i twarzą kebaba

Kamil Grosicki właśnie ponownie zaskoczył. Po tym, jak dzięki swojej doskonałej formie został wybrany zawodnikiem roku Ekstraklasy nie doczekał się powołania od selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa. Skrzydłowy nie mógł więc chwalić się ponownym zaproszeniem na zgrupowanie, ale ogłosił zupełnie inną wiadomość.

Brak powołania do reprezentacji

– Jestem w świetnej formie fizycznej, jestem gotowy, gra z orłem na piersi to największe wyróżnienie i spełnienie marzeń i zrobię wszystko, żeby znów to robić – mówił podczas odbierania nagrody na gali Ekstraklasy, zwracając się do obecnego na sali selekcjonera. Ten nie posłuchał jednak zapewnień byłego reprezentanta Polski. Grosicki musiał więc znaleźć sobie więc inne zajęcie.

Kibice, którzy śledzą Kamila Grosickiego w mediach społecznościowych, mogli jednak zobaczyć inny komunikat. Słynny „Turbogrosik” podpisał bowiem kontrakt reklamowy i został… twarzą kebabu.

Kamil Grosicki twarzą kebabu

Piłkarz rozpoczął współpracę z siecią AM AM Kebab. Częścią umowy ma być wprowadzenie do menu autorskiego dania polskiego skrzydłowego. „Witamy w drużynie” napisano na specjalnym banerze, który piłkarz i właściciele reprezentacji trzymali na wspólnym zdjęciu.

„34 mecze,13 goli i 8 asyst z takim zacnym wynikiem zakończył się dla Kamila sezon klubowy, tym samym rozpoczynając prawdziwe rozgrywki w drużynie AM AM Kebab!” – czytamy w krótkim komunikacie firmy, który towarzyszy nagraniu z podpisania umowy.

Szczegóły umowy oczywiście nie są znane, ale pewne jest, że mimo hasztagu #zdrowystyl, promowanie kebabu przez zawodowego sportowca, może być oceniane jako dość kontrowersyjne. Kamil Grosicki nie jest jednak pierwszym piłkarzem, który zdecydował się na podobny ruch.

