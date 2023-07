Koniec z marihuaną na kredyt. Mastercard stawia jasne warunki

Jeden z dwóch najbardziej znanych operatorów płatności na świecie, firma Mastercard, w bardzo jasny i stanowczy sposób wypowiedziała się na temat korzystania z jej usług przy zakupie medycznej marihuany. Banki stanęły przed wyborem.

Zamieszanie prawne wokół marihuany. Mastercard się odcina

Sytuacja jest problematyczna, ponieważ w Stanach Zjednoczonych obowiązują dwa porządki prawne – federalny, czyli ogólnokrajowy i stanowy, czyli ten, którym posługują się poszczególne stany. Medyczna marihuana jest nielegalna na poziomie federalnym, ale aż 38 stanów zalegalizowało ją na podstawie prawa lokalnego. W 23 stanach osoby, które ukończyły 21 lat, mogą ją też nabyć w celach rekreacyjnych.

Wprowadza to duże zamieszanie również jeśli chodzi o płatności. Operatorzy, tacy jak Mastercard działają według przepisów prawa federalnego, co oznacza, że płatności kartami przy zakupie marihuany z prawnego punktu widzenia są nielegalne.

Mastercard apeluje do banków

W większości sklepów z medyczną marihuaną produkt można więc kupić wyłącznie za pomocą gotówki. Bywały jednak wyjątki, które doprowadziły do zdecydowanego sprzeciwu operatora. Okazuje się, że niektóre banki podpisały umowy na transakcje bezgotówkowe ze sklepami oferującymi susz konopny. Doprowadzało to do sytuacji, gdy klienci korzystali z kart debetowych przy zakupie marihuany, czyli de facto zaciągali na nią kredyt.

„Gdy tylko się o tym dowiedzieliśmy, zaczęliśmy badać sprawę. Zgodnie z naszymi przepisami, informowaliśmy instytucje finansowe, które oferowały możliwość płatności za marihuanę, aby tego zaprzestały” – czytamy w oświadczeniu Mastercard. „Prawo federalne uznaje sprzedaż marihuany za nielegalną, więc tego typu płatność nie są w naszym systemie dozwolone” – dodano.

Czytaj też:

Janusz Kowalski prorokuje milionowe zyski ze sprzedaży medycznej marihuanyCzytaj też:

Najwięksi odwracają się od kryptowalut. Visa i Mastercard zmieniają strategie