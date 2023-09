Coca-Cola odchodzi od wielopaków. Koncern wprowadza kartonowe uchwyty

Ta zmiana jeszcze się nie zaczęła, a już zaintrygowała liczne grono miłośników Coca-Coli. Jej zapowiedź jest także szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Chodzi o zamianę wielopaków butelek o pojemności 1,5 litra z plastiku na kartonowe uchwyty. Pierwszy krok w tej sprawie już został wykonany, bowiem firmy Coca Cola HBC i DS Smith nawiązały współpracę, dzięki której wprowadzone zostaną nowe rozwiązania.

Kartonowy uchwyt zastąpi plastik. Pierwsze zmiany w Austrii

Najpierw kartonowe uchwyty zamiast plastiku pojawią się pod koniec września w austriackich supermarketach. I zostaną wykorzystane dla wielopaków Coca-Coli, Fanty, Sprite'a i Mezzo mix. Jak informuje portal wiadomoscihandlowe, koncern skorzysta z opakowań DS Smith Lift Up. „Jest to uchwyt z tektury falistej, który w znacznym stopniu ułatwia transport produktów. Został zaprojektowany z wykorzystaniem autorskich Wskaźników Projektowania dla Obiegu Zamkniętego (CDM), co pozwoliło na znaczące ograniczenie śladu węglowego w produkcji opakowań i pakowaniu produktów” — czytamy.

Chociaż kartonowe uchwyty zostały zaprojektowane z myślą o transporcie butelek przeznaczonych dla klientów indywidualnych, to mogą być one wykorzystywane z powodzeniem także w przypadku butelek o różnych rozmiarach. Miękki uchwyt zarówno ułatwia przenoszenie produktów, jak i zapewnia im odpowiednią ochronę.

Uchwyt zamiast plastiku. Koncern wprowadza proekologiczne rozwiązania

Kolejną zaletą ma być rozwiązanie proekologiczne. Z wyliczeń ekspertów wynika, że wprowadzenie zmian pozwoli firmie ograniczyć zużycie plastiku w samej tylko Austrii o 200 ton rocznie. Nowe rozwiązanie nie tylko ogranicza zużycie surowców, ale w 100 procentach nadaje się do recyklingu.

Zdaniem Stefano Rossiego, prezesa Dywizji Packaging w DS Smith nowe rozwiązanie to doskonały przykład na to, że innowacje w opakowaniach mogą prowadzić do bardziej zrównoważonej przyszłości zarówno dla producentów, sprzedawców detalicznych, jak i konsumentów. Ma też kluczowe znaczenie dla ograniczenia jednorazowego wykorzystania tworzyw sztucznych i wprowadzania innowacyjnych zmian na dużą skalę.

Kolejna zmiana wprowadzana przez koncern

Internauci podkreślają, że jest to już kolejna zmiana, którą w ostatnich latach wprowadza koncern. Dwa lata temu firma zdecydowała się na spójną identyfikację wizualną opakowań dla wszystkich wariantów Coca-Coli. Projekt wyróżniały logo Coca-Cola i uproszczona forma bez dodatkowych elementów graficznych.

Jak przypominają eksperci od marketingu to wówczas punktem wyjścia dla nowej szaty graficznej był czerwony kolor, który jest wizytówką marki. Nawigację między ulubionymi wariantami zapewniało logo – rozpoznawalny napis w stylu spencerskim.

Czytaj też:

Nowy smak coli. Stworzyła go sztuczna inteligencjaCzytaj też:

Cola-Cola kupiła producenta kultowej wódki. Gigantyczna kwota transakcji