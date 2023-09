Nowy smak coli. Stworzyła go sztuczna inteligencja

Gigant branży napojów bezalkoholowych wykorzystał sztuczną inteligencję do określenia smaku i opakowania. Coca-Cola wykorzystała swoją platformę Creations, odpowiedzialną za limitowane edycje smaków, takie jak Y3000, aby spróbować sprawić, że marka spodoba się młodszym konsumentom.

Nowy smak coli

Podobnie jak wszystkie napoje Creations, Coca-Cola Y3000 została zaprojektowana tak, aby smakować głównie jak cola, z odrobiną czegoś innego. Aby wymyślić dodatkową nutę smaku i projekt opakowania, Coca-Cola zwróciła się do AI.

Firma oparła się na zwykłych spostrzeżeniach ludzi, dowiadując się, jakie smaki ludzie kojarzą z przyszłością. Następnie wykorzystał sztuczną inteligencję do ustalenia par smaków i profili.

Sztuczna inteligencja projektuje

W przypadku opakowania produktu – które wydaje się nawiązywać do estetyki Y2K z efektownymi bąbelkami, różową i niebieską kolorystyką oraz pikselowanym logo – Coca-Cola wykorzystała obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Y3000, który w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jest dostępny w wersjach o zerowej i pełnej zawartości cukru, będzie sprzedawany przez ograniczony czas od wtorku i będzie kosztować tyle samo, co zwykła cola.

Premiera obejmuje także limitowaną kolekcję opracowaną wspólnie z luksusową marką streetwearową Ambush, dostępną na stronie internetowej marki tej jesieni. W przeszłości Coca-Cola współpracowała także z marką modową Highsnobiety przy tworzeniu kolekcji.

Coca-Cola wypuściła w ramach Creations szereg limitowanych edycji smakowych, ostatnio Coca-Cola Ultimate, skierowana do graczy i stworzona we współpracy z Riot Games, wydawcą gry online League of Legends.

