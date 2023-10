Port Północny w rękach Węglokoksu. Sasin odmówił odpowiedzi na pytanie o cenę

O zakupie 80,43 proc. akcji spółki Port Północny przez Węglokoks poinformował na konferencji Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. – To jest niezwykle ważne wydarzenie nie tylko dla gospodarki, ale i dla bezpieczeństwa Polski, bo ten port jest największym i najważniejszym polskim portem surowcowym wraz z Naftoportem, który stanowi część tego portu – powiedział szef MAP.

Sasin zachwala repolonizację Portu Północnego

Minister nie pominął okazji, by przypomnieć, że to za czasów rządów Platformy Obywatelskiej w 2008 roku doszło do sprzedaży spółki Port Północny belgijskiemu podmiotowi. Przekonywał, że osłabiło to bezpieczeństwo Polski, gdyż port należy do obiektów strategicznych.

– To strategiczna firma, która decyduje o polskim bezpieczeństwie. Mogliśmy się o tym przekonać tej zimy, gdy sprowadzaliśmy węgiel i porty okazały się wąskim gardłem dla transportu węgla. Zagraniczni właściciele portów nie byli zainteresowani współpracą – powiedział Sasin w piątek w „Gościu Wydarzeń” w Polsacie. Dodał, że zgodnie z obietnicą rząd Prawa i Sprawiedliwości repolonizuje spółki o strategicznym znaczeniu.

Nie chciał zdradzić ceny transakcji, powiedział, że to „tajemnica handlowa”. Na uwagę Bogdana Rymanowskiego, że zakup został dokonany z pieniędzy podatników, więc mają prawo wiedzieć, czy firma nie przepłaciła, minister odparł, że „Węglokoks jest spółką regulowaną przez Kodeks spółek handlowych” i nie musi informować o wartości swoich transakcji.

W ostatnich 12 latach, pod zarządem SEA-Invest Corporation – międzynarodowego operatora terminali dla towarów takich jak suche ładunki masowe, PPS Port Północny stał się największym i najważniejszym portem masowym w Polsce oraz kluczowym aktywem dla zabezpieczenia importu do Polski materiałów masowych, w szczególności węgla energetycznego, koksującego i rudy żelaza. Z tych właśnie względów niezwykle istotne jest posiadanie tak kluczowej infrastruktury przez polską spółkę – opisuje branżowy serwis Gospodarka Morska.

