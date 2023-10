Rossmann wycofuje kosmetyki Teamu X. Wszystko przez tzw. pandora gate

W ostatnich dniach cały internet żyje głośną sprawą „pandora gate”. Chodzi w niej m.in. o wykorzystywanie nieletnich przez znanych youtuberów. W całą sprawę zamieszany jest Stuart Burton, który przez lata prowadził kanał o nazwie Stuu. Mężczyzna był też niegdyś przedstawicielem znanego projektu Team X. Jego członkami zostali młodzi influencerzy, którzy po czasie zaczęli sprzedawać swoje kosmetyki m.in. w Rossmannie. Sieć pokazuje, że nie jest obojętna na obecną aferę i wycofuje produkty promowane przez osoby kojarzone z incydentem.

Rossmann wycofuje kosmetyki Teamu X

Chyba nikt nie spodziewał się, że głośna sprawa „pandora gate” zajdzie tak daleko i będzie miała tyle poważnych konsekwencji. Afera jest o tyle dotkliwa, że poruszane są w niej m.in. wątki związane z pedofilią. Jeden z youtuberów Konopskyy stworzył film, a w nim ujawnił wiele dowodów na to, że znani youtuberzy wypisywali do osób nieletnich w sposób niestosowny i z podtekstami seksualnymi. W niektórych przypadkach miało dochodzić również do spotkań.

Na sprawę zareagował m.in. Rossmann, który przez ostatnie lata miał w ofercie kosmetyki Teamu X, czyli projektu, za który był odpowiedzialny główny bohater afery, podejrzewany o wykorzystywanie nieletnich. We wspomnianym zespole pracowało wielu młodych influencerów jak m.in. Julia Kostera, Lexy, Natsu czy Marcin Dubiel. Dziś niektórzy z nich podejrzewani są o to, że wiedzieli o wątpliwych czynach Stuarta Burtona, jednak nie reagowali.

W ramach Temu X tworzono wiele produktów sygnowanych nazwiskami czy pseudonimami gwiazd internetu. Wśród nich były np. płatki śniadaniowe czy kosmetyki sprzedawane w Rossmannie. Teraz sieć drogerii wycofuje wszystko, co związane z influencerami.

Te kosmetyki znikają z Rossmanna

Z Rossmanna zostają wycofane kosmetyki do makijażu, które powstały ze współpracy marki Ingrid z członkiniami Team X, m.in. Agatą „Fagatą" Fąk czy też Natalią „Natsu” Karczmarczyk. Choć produkty cieszyły się dużą popularnością i sprzedawały w dużych ilościach, od teraz nie mają być już dostępne.

Powodem jest to, że zarzuty pojawiające się wobec youtuberów są bardzo poważne, a wspomniane kosmetyki tworzone były z myślą o młodych nastolatkach. „Zdecydowaliśmy się wycofać ze sprzedaży artykuły sygnowane logo Team X. W przypadku drogerii internetowej nastąpi to jeszcze dzisiaj. Natomiast wycofanie tych produktów z drogerii stacjonarnych jest pewnym procesem i zajmie nam 1-2 dni” — powiedziała w rozmowie z portalem Wiadomości Handlowe Agata Nowakowska. Co wy sądzicie o całej sprawie. Uważacie, że to dobry ruch?

