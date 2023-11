Poczta Polska dostanie miliony za „nierentowne usługi”. Co to takiego?

Można mieć do Poczty Polskiej różne zarzuty, ale trzeba przyznać, że prowadzi placówki nawet w niewielkich miejscowościach, do których niechętnie dojeżdżają kurierzy i nie działają skrytki na przesyłki operatorów komercyjnych. To ustawowy obowiązek Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego, choć koszty dalece przekraczają zyski.

Rekompensaty dla Poczty Polskiej

Poczta Polska może się ubiegać o rekompensatę poniesionych kosztów. „Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że Komisja Europejska wyraziła wstępną zgodę na przekazanie z budżetu państwa prawie 700 mln zł.

Potwierdziła to Poczta w komunikacie. „Wierzymy, że pozytywne ustosunkowanie się przedstawicieli KE do wniosku o wypłatę rekompensaty spotyka się z życzliwą i sprawną realizacją wymaganych do finalizacji procesu procedur po stronie instytucji państwowych. To bardzo wyczekiwana przez wszystkich Pocztowców wiadomość” – dodano.

„DGP” wyjaśnia, że rekompensata ma wyrównać straty, jakie Poczta ponosi jako operator wyznaczony, realizując usługi powszechne.Obejmują one m.in. przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych o wadze do 2 kg, w obrocie krajowym i zagranicznym — w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością. Usługą powszechną są także niektóre paczki.

Poczta Polska szuka pracowników

Na miesiąc przed świętami Poczta Polska rekrutuje dodatkowych pracowników. Poszukiwani są m.in. pracownicy do sortowni, kierowcy do i powyżej 3,5 tony oraz kurierzy doręczający przesyłki na terenie całego kraju. Praca w sortowni nie wymaga kwalifikacji i doświadczenia. W przypadku kierowców wymagane jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii (umożliwiające prowadzenie pojazdów do 3,5 t lub powyżej 3,5 t). Od kurierów często oczekuje się posiadania własnego samochodu.

– Oferta pracy sezonowej to zatrudnienie na umowę zlecenie do końca roku. W niektórych lokalizacjach istnieje możliwość przedłużenia współpracy lub zatrudnienia na umowę o pracę – podkreśla spółka.

Ile można zarobić?

Ile można zarobić? Spółka konkretnych stawek nie podaje, podkreślając, że są one zróżnicowane w zależności od regionu i charakteru pracy. Poczta Polska zwraca uwagę, że w przypadku studentów, ze względu na to, że od ich wynagrodzeń nie są potrącane składki ZUS i nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy (PIT), stawka brutto równa się stawce netto.

Z danych, które podaje Interia.pl wynika, że pracownik sortowni w Warszawie może liczyć na 27 zł brutto/h w dzień i 29 zł brutto/h w nocy, zaś kierowca samochodu do 3,5 tony na 28 zł brutto/h, a kierowca samochodu powyżej 3,5 tony – 33 zł brutto/h.

