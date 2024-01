Korporacje nie płaciły wykonawcom. UOKiK nałożyła karę na kolejne firmy

Wiele dużych firm zastrzega sobie w umowach z dostawcami wydłużony termin płatności. Daje im to korzyści porównywalne z pożyczką lub kredytem, nie muszą jednak płacić za udostępnienie kapitału. Podwykonawcy i kontrahenci godzą się na takie zastrzeżenia, gdyż często jest to warunek nie podlegający negocjacjom: brak zgody oznacza, że nie dojdzie do zawarcia dużego kontraktu. Praktyka rynkowa pozostawia jednak wiele do życzenia: wiele firm – nawet znajdujących się w dobrej sytuacji finansowej – nie reguluje faktur z odroczonym terminem płatności w ustalonym dniu, przez co stawiają swoich kontrahentów w bardzo trudnej sytuacji. Opóźnienie płatności może prowadzić do zatorów płatniczych, które dla mniejszych podmiotów nierzadko okazują się trudnością nie do pokonania i skutkują niewypłacalnością.

UOKiK karze za zatory płatnicze

Za takie zachowania prezes UOKiK nałożył kary pieniężne na dwie duże spółki. Ukarane podmioty to Volkswagen Poznań – producent samochodów dostawczych oraz Solaris Bus & Coach – producent autobusów. To kolejni przedsiębiorcy działający w szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej – zarówno w produkcji, jak i w handlu, którzy zostali ukarani za generowanie zatorów płatniczych.

Kara dla Volkswagen Poznań wyniosła ponad 4,7 mln zł. W toku postępowania ustalono, że tylko w ciągu trzech badanych miesięcy przedsiębiorca opóźniał się ze spłatą faktur na rzecz prawie 1,7 tys. kontrahentów. Druga kara w wysokości ponad 3 mln zł została nałożona na spółkę Solaris Bus & Coach, która w okresie od lipca do września 2020 r. zapłaciła po terminie ponad 32 tys. faktur na rzecz prawie 1,7 tys. kontrahentów.

W całym 2023 r. Prezes Urzędu wydał 52 decyzje dotyczące przedsiębiorców, którzy nie płacą na czas swoim kontrahentom i nałożył na nich ponad 40 mln zł kar finansowych.

– Zatory płatnicze to jeden z większych problemów polskiej gospodarki. To również przeszkoda w prowadzeniu działalności dla mniejszych przedsiębiorców, ponieważ podnosi koszty i wpływa na ograniczenie zatrudnienia czy inwestycji. Terminowe otrzymanie należności i powiązana z nim płynność finansowa to podstawowy warunek przetrwania mniejszych firm. Dlatego właśnie walka z zatorami jest tak istotna – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Wszczęte postępowania

W 2023 r. Prezes UOKiK wszczął postępowania administracyjne wobec kolejnych 30 spółek, których dyscyplina płatnicza wzbudziła największe wątpliwości w wyniku przeprowadzonych analiz. Są to: Adient Seating Poland, Amcor Specialty Cartons Polska, Arcelormittal Warszawa, Avon Operations Polska, Carlsberg Supply Company Polska, Cetes Cosmetics Poland, Contimax, Electra M&E Polska, Elektrobudowa, Eurogate Logistics, Federal-Mogul Gorzyce, GKN Driveline Polska, Hurtownie Elektryczne Kopel, Ins-El, Leroy-Merlin Polska, Liugong Dressta Machinery, Marelli Aftermarket Poland, Medicare Galenica, Neptun, Newag, Nowel, Prima Sosnowiec Complex Plastic Systems, Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów "Rawag", Signify Poland, Superior Industries Production Poland, Valeo Autosystemy, Velvet Care, Vestas-Poland, Volvo Polska, Wawrzaszek Iss.

