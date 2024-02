Suempol: 35 lat innowacji i zaangażowania na rynku łososia

Założona w 1989 roku przez Urszulę i Edwarda Siecińskich firma zaczynała jako mały zakład przetwórstwa krewetek. Szybko jednak na halach produkcyjnych zaczął królować łosoś. Z biegiem lat, dzięki nieustannym inwestycjom w rozwój technologiczny, poszerzaniu asortymentu i dbałości o najwyższą jakość produktów, Suempol ewoluował w jednego z czołowych producentów łososia wędzonego, zdobywając uznanie nie tylko na rynku polskim, ale i światowym, m.in. dzięki akwizycjom na rynkach francuskim oraz niemieckim.

Firma rodzinna

W grupie Suempol zatrudnionych jest ponad 1200 osób. Znakomita część z nich to rodziny, których to już kolejne pokolenia są związane z firmą Suempol. Co stanowi dodatkowe bogactwo przedsiębiorstwa to fakt, że w załodze wciąż można znaleźć twarze, które pamiętają początki fabryki.

Niebagatelne doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje w połączeniu z prawdziwie rodzinną atmosferą potęgują efekty czynionych codziennie wysiłków w celu dostarczania produktów jak najlepszej jakości.

Innowacje i rozwój asortymentu

Suempol wyróżnia się na rynku dzięki szerokiej gamie produktów z łososia, które są wynikiem połączenia tradycyjnych metod przetwórstwa z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Firma oferuje łososia wędzonego na zimno i na gorąco, pieczonego, a także szeroki wybór wyrobów garmażeryjnych.

Dzięki ciągłemu dążeniu do perfekcji, produkty Suempol są synonimem wyśmienitego smaku i najwyższej jakości, co zapewnia im stałe miejsce na stołach konsumentów poszukujących zdrowych i smacznych opcji żywieniowych. Nie bez znaczenia pozostają także liczne certyfikaty, którymi objęte są produkty Suempol: 100% łososia, który trafia na linie produkcyjne w Bielsku Podlaskim pochodzi ze zrównoważonych źródeł.

Zaangażowanie w CSR

Suempol od lat wyznacza standardy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma aktywnie wspiera lokalne społeczności, inwestuje w zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne.

Uruchomienie Fundacji przez Suempol jest naturalnym krokiem w dążeniu firmy do generowania pozytywnych zmian społecznych i środowiskowych. Działalność fundacyjna Suempol będzie skupiać się na wsparciu inicjatyw edukacyjnych, ekologicznych i społecznych, co stanowi wyraz głębokiego zaangażowania firmy w budowanie lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

Przyszłość pełna możliwości

Jubileusz 35-lecia działalności Suempol to nie tylko czas podsumowań, ale przede wszystkim moment na planowanie dalszych kroków rozwojowych. Firma nie spoczywa na laurach, planując dalsze inwestycje w nowoczesne technologie, rozszerzenie oferty produktowej oraz intensyfikację działań proekologicznych.

Ambicją Suempol jest utrzymanie pozycji lidera wśród producentów łososia wędzonego, jednocześnie będąc wzorem odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu.

Łosoś jako symbol zdrowego stylu życia

W centrum oferty Suempol znajduje się łosoś – ryba ceniona za swoje właściwości odżywcze i wyjątkowy smak. Jest bogata w kwasy tłuszczowe Omega-3, stanowi też świetne źródło białka.

Suempol, poprzez swoje produkty, promuje zdrowy styl życia i bogactwo kulinarnych doświadczeń, jakie oferuje łosoś. Firma nieustannie edukuje konsumentów na temat korzyści płynących z włączenia łososia do diety.

Rejs w przyszłość

Suempol, obchodząc 35 lat istnienia na rynku, demonstruje, że ciągła ewolucja, innowacyjność i społeczna odpowiedzialność mogą iść w parze z sukcesem biznesowym.

Firma nie tylko zaspokaja kulinarne gusta konsumentów, ale również aktywnie przyczynia się do rozwoju społecznego i ochrony środowiska. Jubileusz ten stanowi zatem nie tylko okazję do celebracji, ale także moment na zdefiniowanie nowych, ambitnych celów na przyszłość.