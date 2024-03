Nie żyje Krystyna Koelner z listy najbogatszych Polek. Zaczęła w stanie wojennym, później kupiła brytyjskiego konkurenta

Nie żyje Krystyna Koelner, przedsiębiorczyni, która w 2015 r. pojawiła się na liście najbogatszych „Wprost”. Jej majątek wyceniliśmy wtedy na 69 mln zł, co pozwoliło jej uplasować się na 43. miejscu. Była przewodniczącą rady nadzorczej Rawlplug S.A., firmy produkującej mocowania znajdujące zastosowanie w budownictwie.

Firma Krystyny Koelner zakupiła brytyjskiego konkurenta

Krystyna Koelner ukończyła warszawski AWF. Przez 20 lat uczyła angielskiego we Wrocławiu. W 1982 r. założyła własny biznes: Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. W 2005 r. zakupiła brytyjską firmę inżynieryjną Rawlplug i usunęła nazwisko z nazwy firmy. W zeszłym roku spółka przyniosła niecałe 640 mln zł przychodów i 18,2 mln zł zysku netto.

„W 1983 roku założyła firmę Koelner. Na starej wtryskarce, którą dostała za kilka groszy od znajomego, wyprodukowała – sama – testowe serie guzików. Ten interes nie wypalił. Władzy nie spodobało się, że syn pani Krystyny, Przemek, organizował protesty studenckie. Guziki nie trafiły do sklepów, choć wszystkiego w nich wówczas brakowało. Pani Krystyna nie płakała. Guziki przerobiła na jakościowe kołki, które na długie lata stały się znakiem rozpoznawczym Koelnera, a później, już po wejściu firmy na wolny rynek, w naturalny sposób doprowadziły do zakupu brytyjskiej marki Rawlplug” – taki opis początku jej działalności czytamy na stronie internetowej firmy.

Razem z Radosławem Koelnerem kontrolowała ponad połowę udziałów w spółce Rawlplug, która od blisko stu lat jest jednym z największych producentów zamocowań na świecie. Tam z kolei my we „Wprost” 10 lat temu opisywaliśmy działalność firmy, która przyniosła jej bardzo duże pieniądze. „W 13 spółkach rozmieszczonych na czterech kontynentach zatrudniała ponad 1,9 tys. pracowników. W asortymencie ma prawie 30 tys. produktów. To elementy złączne, wyroby gwintowane, kotwy, wiertła, piły, narzędzia i elektronarzędzia”.

„Niezwykła droga życiowa Pani Krystyny jest inspiracją dla nas wszystkich. To również świadectwo, że z wielką siłą charakteru można przezwyciężyć wszystkie przeciwności losu. Była to osoba, która nigdy nie straciła pogody ducha i optymizmu. Może być prawdziwym wzorem do naśladowania dla każdego, kto miał zaszczyt z nią pracować i uczestniczyć w realizacji wielkich projektów” – takimi słowami firma pożegnała swoją założycielkę.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w sobotę 23 marca o godzinie 10:00 w kościele św. Antoniego przy ul. Kasprowicza 26 we Wrocławiu. Ceremonia pogrzebowa zaplanowana jest natomiast na godzinę 11:50 na Cmentarzu Osobowickim.