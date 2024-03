Zmiany w składce zdrowotnej. Ma skorzystać 93 proc. przedsiębiorców

Minister zdrowia Izabela Leszczyna razem z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w czwartek przestawili szczegóły zmian w składce zdrowotnej. Ministerstwo Finansów zapowiedziało obniżenie i uproszczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2025 roku.

Składki zdrowotne przedsiębiorców

– Stała, niska składaka zdrowotna, która nie będzie się zmieniała w ciągu roku. To propozycja, która będzie korzystna dla wszystkich przedsiębiorców – mówił minister finansów Andrzej Domański.

Dla osób rozliczających się ryczałtem składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od 75-proc. minimalnego wynagrodzenia dla miesięcznego przychodu do 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Powyżej limitu składka to 3,5 proc. ponad 4-krotność.

Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych składka zdrowotna będzie wynosić 9 proc. od 75-proc. minimalnego wynagrodzenia; w warunkach 2024 r. będzie to ok. 286,33 zł (wobec 382 zł obecnie).

Według wyliczeń resortu finansów w warunkach roku 2025 r. oznacza to minimalną korzyść w wysokości ok. 100 zł miesięcznie. Od 2025 r. składka wynosiłaby ok. 310 zł wobec ok. 410 zł obecnie. MF dopuści możliwość opłacania składki w oparciu o 1/12 ostatniego wykazanego rocznego dochodu.

Będzie możliwość niewykazywania składki zdrowotnej od zbywanych środków trwałych. Zlikwidowane zostanie odliczenia składki zdrowotnej w PIT.