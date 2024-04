Kaufland będzie miał swój sklep online. Może być konkurencją nawet dla Allegro

To świetna wiadomość m.in. dla tych, którzy preferują robienie zakupów przez internet i na co dzień korzystają ze sklepów Kaufland i nie tylko. Niebawem nie trzeba będzie pojawiać się w placówkach osobiście, bo wystarczy dodać produkty do wirtualnego koszyka. Zakupy dowiezie kurier, podobnie jak odbywa się to w Biedronce czy Lidlu.

Kaufland uruchomi sklep internetowy

Informacja o otwarciu nowego sklepu online może być pozytywnie odebrane m.in. przez osoby, które do tej pory korzystały z zamkniętej ostatnio spożywczej sieci internetowej Barbora.pl. Być może niektórzy potraktują Kaufland jako alternatywę i będą wybierać produkty właśnie z tej platformy? Jedno jest pewne, jako że mowa o znanej sieci, chętnych na zakupy na pewno nie zabraknie.

Kaufland wszedł na rynek e-commerce w Europie już dawno. Jednak do tej pory internetowa strona działała tylko w Niemczech, Czechach i na Słowacji. Jeszcze w tym roku skorzystamy z niej także w Polsce i Austrii. Kaufland Marketplace ma zacząć działać pod koniec lata. Co najważniejsze na platformie nie znajdziemy tylko produktów z niemieckiego dyskontów, ale też asortyment innych sprzedawców podobnie jak odbywa się to na Allegro.pl. Sprzedawcy zyskają jednoczesny dostęp do pięciu rynków oraz do ponad 81 milionów klientów online.

„Wchodząc do Polski i Austrii, rozszerzamy naszą obecność w Europie i oferujemy sprzedawcom możliwość zdobycia nowych rynków i dotarcia do milionów klientów. Kaufland Global Marketplace zapewnia międzynarodowym i lokalnym sprzedawcom detalicznym sprawdzone narzędzie do szybkiej i prostej sprzedaży online produktów w kilku krajach jednocześnie. W Niemczech, Czechach i na Słowacji jesteśmy jedną z największych platform handlowych. To samo chcemy osiągnąć teraz w Polsce i w Austrii” – mówi mediom Gerald Schönbucher, szef E-Commerce w Kaufland.

Kaufland Marketplace. Tak ma to działać

Nowy format Kaufland Marketplace będzie otwarty na różnych sprzedawców detalicznych i będzie oferował ich produkty. Ci już teraz mogą rejestrować się na nowych platformach handlowych, a przez pierwsze trzy miesiące od uruchomienia marketplace’u sprzedający nie zapłacą prowizji. Ponadto nie będzie pobierana podstawowa opłata za korzystanie z możliwości Kaufland Global Marketplace oraz oferowana darmowa reklama.

Za granicą do dziś istnieje aż 4200 zarejestrowanych sprzedawców i oferują oni ponad 6,5 mln artykułów pogrupowanych w ponad 6400 kategoriach. Na platformie można kupować nie tylko artykuły spożywcze, ale też przemysłowe w tym sprzęty elektroniczne, ubrania czy akcesoria gospodarstwa domowego. Wiele wskazuje na to, że w Polsce pojawi się ciekawa konkurencja dla znanych już platform tego typu. Jesteście ciekawi otwarcia strony?

