Samsung Lifestyle to telewizory skrojone na miarę potrzeb

Rodzina telewizorów Samsung Lifestyle charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością pod względem funkcji i designu. Wiodącym – a zarazem najlepiej sprzedającym się – reprezentantem linii jest model The Frame. Jak wynika z wewnętrznych danych tylko w 2022 i 2023 r. znalazł on w Polsce kilkadziesiąt tysięcy nabywców. Telewizor dostępny jest w kilku wariantach przekątnej – począwszy od 43 cali na 85 kończąc. Co ciekawe, niezmiennie najpopularniejszą wśród użytkowników przekątną jest 55 cali, ale zauważalny jest też coraz bardziej zainteresowanie mniejszymi (32 cali) i większymi (65 cali) telewizorami. W oby tych grupach w ubiegłym roku odnotowano 20 proc. wzrost sprzedaży w porównaniu do 2022 r.

Nowe funkcje w serii The Frame

Telewizory The Frame w 2024 r. zostały wyposażone w funkcje, które wzbogacają doznania związane z obcowaniem z dziełami sztuki. Dzięki dostępowi do usługi Art Store[1], mogą bowiem wyświetlać na ekranie reprodukcje wybranych dzieł z liczącego ponad 2,5 tys. pozycji katalogu dzieł sztuki z muzeów i galerii o światowej renomie. Nowa funkcja strumieniowania dzieł sztuki (Art. Store Streaming) na The Frame daje użytkownikom możliwość poznania bogatej kolekcji Art Store umożliwiając wybranie dzieła sztuki co miesiąc.

Ponadto, The Frame w wersji 2024 jest bardziej energooszczędny. Podczas prezentacji na ekranie dzieł sztuki zmniejszana jest częstotliwość odświeżania obrazu, co może przynieść oszczędność zużycia energii w zależności od czasu prezentacji nawet do 10 proc.

Jedną z wielu cech szczególnych The Frame są magnetyczne, wymienne ramki, dostępne w kilku wersjach kolorystycznych i stylach. Dostępny w zestawie z telewizorem specjalnie dopasowany uchwyt umożliwia montaż tak, aby ekran ściśle przylegał do ściany, co upodabnia go do obrazu.

To jednak nie wszystkie nowości na ten rok – posiadacze tego telewizora mogą cieszyć się także dostępem do płatnej platformy Flexit, specjalizującej się w dbaniu o zdrowie oraz dobre samopoczucie. Jest ona udostępniana za pomocą Daily+ – nowego lifestyle’owego centrum w menu systemu Samsung Tizen.

Znakomitym dodatkiem do The Frame, wynoszącym doświadczenia użytkownika na zupełnie nowy poziom, jest głośnik Music Frame. Urządzenie doskonale integruje się z aplikacją SmartThings[2]. Może działać samodzielnie jako bezprzewodowy głośnik, a także jako element systemu audio – po sparowaniu z telewizorem i soundbarem za pomocą funkcji Q-Symphony – co pozwala uzyskać jeszcze lepszą jakość brzmienia basów i dźwięku przestrzennego.

Co więcej, konstrukcja Music Frame, przypominająca ramę obrazu pozwala harmonijnie wkomponować urządzenie w wystrój każdego pomieszczenia. Zamiast czarnych maskownic głośników mamy miejsce na wstawienie własnej, drukowanej grafiki lub zdjęć. To niezaprzeczalna zaleta dla każdego, komu zależy na estetycznym wnętrzu.

Projektory Freestyle i The Premier

Zaletą serii serii Lifestyle jest wszechstronność i bogactwo oferty, a w jej skład wchodzą urządzenia, które trafią nawet w najbardziej wysublimowane gusta. W skład tej rodziny wchodzą także projektory, w zależności od modelu dostosowane do różnych potrzeb użytkowników.

W 2023 roku Samsung sprzedał ponad 10 tysięcy projektorów, z czego zdecydowaną większość stanowił model The Freestylecieszący się niesłabnącą popularnością. Jak wynika z wewnętrznych danych to ponad dwukrotny wzrost w stosunku do 2022 roku. Fakt ten potwierdza, że rynek z radością przyjął ten produkt i dlatego w bieżącym roku spodziewany jest jeszcze większy wzrost sprzedaży. Na czym polega jego fenomen? The Freestyle możemy zabrać w każdą podróż, bo urządzenie waży zaledwie 830 g. Samsung oferuje obecnie już drugą generację tych projektorów, która charakteryzuje się szybszą obsługą i pełnym zakresem funkcji Smart TV.

The Premiere to z kolei projektory laserowe krótkiego rzutu, które można ustawić w odległości zaledwie kilkunastu centymetrów od ściany, aby uzyskać obraz o rozmiarze aż 130 cali. W tym modelu wykorzystano innowacyjną Technologię Potrójnego Lasera, która pozwala oddać kinową jakość zgodną z wizją reżysera. Takie wrażenia udało się uzyskać, dzięki wsparciu standardu HDR10+ i funkcji Filmmaker Mode. Z kolei niesamowita rozdzielczość 4K zapewni szeroką paletę barw oraz bezkompromisowy kontrast. Co ważne, wszystkie detale będą dobrze widoczne nawet przy oglądaniu filmów w ciągu dnia. Jasność 2800 ANSI lumenów w przypadku modelu LSP9T oraz 2200 ANSI lumenów – w modelu LSP7T zapewni wystarczająca ilość światła, by widzowie mogli cieszyć się ulubioną rozrywką o dowolnej porze dnia.

Zaletą projektora The Premiere jest także potężny dźwięk, który w modelu LSP9T jest zasługą 40-watowych głośników w formacie 4.2 i wbudowanych głośników niskotonowych. Z kolei za brzmienie przestrzenne w modelu LSP9T odpowiada technologia Samsung Acoustic Beam, która wykorzystuje 44 otwory do rozprowadzenia dźwięku w pomieszczeniu. Technologia wzmacnia emisję dźwięku z lewej i prawej strony, zapewniając prawdziwie wciągające wrażenia akustyczne.

Telewizory The Serif i The Sero

Telewizor The Serif można wyeksponować jako nowoczesny mebel – i w ten sposób prezentować go gościom (dostępne w zestawie nóżki podłogowe pozwalają ustawić urządzenie w dowolnym miejscu salonu). W tym roku gama urządzeń The Serif poszerza się o nowy wariant kolorystyczny – butelkową zieleń.

Z kolei przedstawicielami serii Lifestyle do zadań specjalnych są telewizory The Terrace i The Sero. Pierwszy z wymienionych, dzięki odporności na warunki pogodowe (spełnia wymogi normy IP55), kurz i wilgoć, możemy wystawić w ogrodzie czy na tarasie i zorganizować w ten sposób kino pod chmurką.

Drugi wyposażono w obrotowy ekran, dzięki czemu można przestawić go z trybu panoramicznego w portretowy, czyli taki, w którym krótsze krawędzie ekranu znajdują się w pozycji poziomej. Taka konstrukcja, w połączeniu z funkcją Ekran Współgrający z Telefonem, ułatwia odtwarzanie treści wideo nagranych smartfonem, bez konieczności kompensacji obrazu w formie rozmycia tła po bokach.

Bibliografia:

[1]Aby cieszyć się wszystkimi dziełami z Art Store, wymagana jest płatna subskrypcja. Dzieła sztuki w Art Store mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

[2] Aplikacja SmartThings dostępna na urządzeniach z systemem operacyjnym Android i iOS (Android OS 8↑, iOS 13↑). Wymagane połączenie z siecią Wi-Fi i konto Samsung. Wszystkie zarządzane urządzenia muszą być zarejestrowane waplikacji SmartThings. Na kompatybilnych produktach i/lub na ich opakowaniach znajduje się logo „Works with SmartThings”.