Za mało wełny w wełnianych marynarkach i spodniach. Lord i Lavard ukarane

Prezes UOKiK przyjrzał się składowi ubrań sprzedawanych pod markami Lord (firma z Krakowa) i Lavard (Polskie Składy Odzieżowe w Starem Bystrem, obecnie w restrukturyzacji). Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane przez inspektorów Inspekcji Handlowej w sklepach w całej Polsce. Chodziło o marynarki, garnitury i spodnie garniturowe, koszule. Badania przeprowadzili pracownicy akredytowanego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK w Łodzi. Sprawdzali, czy prawdziwe są deklaracje producentów, np. o ilości wełny, bawełny, poliestru.

Skład ubrań był inny niż wynikało z metki

– Konsumenci nie mogą samodzielnie zweryfikować składu surowcowego odzieży, muszą w tym zakresie ufać informacjom na etykiecie. Dla wielu osób taka informacja jest bardzo ważna – ma wpływ na cenę, sposób konserwacji czy zastosowanie. W przypadku przedsiębiorców sprzedających swoje produkty pod markami Lord i Lavard w wielu przypadkach klienci byli wprowadzani w błąd. Przykładowo zgodnie z deklaracją na etykiecie spodnie miały być wykonane z materiału, który zawierał 70 proc. wełny – w rzeczywistości wełny całkowicie brakowało – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Dodał, że gdyby konsumenci mieli rzetelne i prawdziwe informacje o składzie odzieży, mogliby nie zdecydować się na zakup

Z badań laboratoryjnych wynika, że ze zbadanych:

27 próbek ubrań marki Lavard – aż 24 nie posiadało deklarowanego składu surowcowego,

11 próbek ubrań marki Lord – aż 10 nie posiadało deklarowanego składu surowcowego.

Wcześniej prezes UOKiK ukarał innych producentów odzieży

Prezes UOKiK w wydanych decyzjach stwierdził, że konsumenci zostali wprowadzeni w błąd co do rzeczywistego składu ubrań i nałożył na przedsiębiorców kary finansowe: Polskie Składy Odzieżowe (Lavard) 3 830 838 zł, Lord 213 478 zł.Po uprawomocnieniu się decyzji przedsiębiorcy będą musieli opublikować na swoich stronach internetowych informacje o decyzjach prezesa UOKiK. Dodatkowo takie oświadczenie pojawi się w sklepach stacjonarnych Lavard. Decyzje nie są prawomocne, przysługuje od nich odwołanie do sądu.

To nie jedyne decyzje Prezesa Urzędu dotyczące wprowadzania w błąd konsumentów kupujących odzież. W marcu 2022 r. Prezes UOKiK nałożył łącznie ponad 2,1 mln zł kary na producentów męskiej odzieży wizytowej: Kubenz, Recman i Dastan Logistics.

