Z tych szklanek pił niemal każdy w Polsce. Teraz słynna firma upada

Słynny producent szklanek Duralex złożył już wniosek o upadłość. Mowa o francuskiej firmie przez lata odpowiedzialnej za tworzenie zastaw stołowych i naczyń z ze szkła hartowanego. Te produkty sprzedawane były na całym świecie i bardzo popularne stały się w Polce. Teraz firma postawiona została w stan upadłości przez orleański sąd handlowy.

Słynny producent szklanek upada. To koniec dla Duralex?

Słynny producent Duralex upada po niemal ośmiu dekadach działalności. Niestety popadł on w tak poważne problemy, że już nic nie było w stanie go uratować. Pomimo wsparcia finansowego w wysokości 15 mln euro, otrzymanego wcześniej przez francuski rząd, koncern ostatecznie przegrał z chińską konkurencją i wymogami Unii Europejskiej.

Duralex należy do francuskiej spółki La maison du verre i to właśnie ona zawnioskowała do sądu handlowego w Orleanie o ogłoszenie upadłości. Pierwsze problemy firmy miały miejsce już w roku 2022. Wtedy serwis i produkcja zostały wstrzymane na kilka miesięcy z uwagi na bardzo wysokie ceny energii. „Sąd ma nadzieję znaleźć kupca” – powiedział prasie po rozprawie sędzia, cytowany przez francetvinfo.fr. O tym, czy to całkowity koniec historycznej firmy przekonamy się po zakończeniu procedury likwidacji spółki.

Szklanki Duralex są w wielu polskich domach

Choć wiele obecnych dziś w polskich domach szklanek marki Duralex jest bardzo stara, to produkty te nadal spełniają swoją funkcję. Mowa tu m.in. o charakterystycznych kubkach ze szkła w ciemnym kolorze sepii o pojemności 260 mln czy zestawach typu Provence o pojemnościach od 90 do 160 mln. Do tej pory wybór produktów na rynku był naprawdę duży, a artykuły wykorzystywano m.in. do picia kawy czy wody. Sklepy oferują dziś m.in. nowoczesne i kolorowe modele.

Gdy produkty Duralex znikną z rynku i nie będą już sprzedawane, to z pokolenia na pokolenie coraz mniej osób będzie się cieszyło tego typu produktami. Prawdopodobnie jeszcze więcej osób zacznie zaopatrywać się m.in. w sklepach IKEA czy na chińskich platformach. Już teraz można mówić o dużej stracie dla polskich konsumentów. Szklanki francuskiego producenta znane były m.in. z niezniszczalności, ponieważ wykonane ze szkła hartowanego produkty zdawały się nigdy nie tłuc. Macie lub mieliście takie w domach?

