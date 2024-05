Orlen żegna współpracownika

Zarząd Orlenu wydał komunikat, w którym żegna zmarłego wczoraj Przemysława Hartlińskiego, dyrektora technicznego odpowiedzialnego za produkcję rafineryjną i petrochemiczną.

– Wczoraj odszedł nasz wieloletni współpracownik i kolega. Niech komentarzem będzie list zarządu do pracowników, który przesyłamy poniżej:

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

wczoraj odszedł nasz wieloletni kolega, przyjaciel, prawdziwy lider i wzór dla innych menedżerów i pracowników, Przemek Hartliński.

Przemku,

to nie tak miało być, mieliśmy wiele wspólnych planów…

Wybitny specjalista, zawsze otwarty, inspirujący, służący radą, niosący wsparcie, a przy tym opanowany i stanowczy w działaniu. Powiedzieć, że doskonale znał i rozumiał zakład produkcyjny w Płocku to za mało, on nim po prostu był. Jego doświadczenie i wkład w rozwój aktywów produkcyjnych był nieoceniony i bezsprzeczny. Był nie tylko wybitnym ekspertem, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem. Będzie nam go brakować.

Rodzinie i bliskim Przemka w tym trudnym czasie chcielibyśmy złożyć najszczersze wyrazy współczucia. Starajmy się zapewnić im wsparcie, którego tak bardzo teraz potrzebują.

Zarząd ORLEN