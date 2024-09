Kto zostanie pierwszym bilionerem na świecie? Wygląda na to, że....

Z prognoz opublikowanych przez Bloomberga wynika, że ten moment może nastąpić już w ciągu najbliższych trzech lat. Musk wyprzedza innych miliarderów, takich jak Mark Zuckerberg, choć i oni nie pozostają daleko w tyle.

Kto zostanie pierwszym bilionerem?

Zgodnie z Bloomberg Millionaires Index, Musk obecnie posiada fortunę rzędu 251 miliardów dolarów, co czyni go najbogatszym człowiekiem na Ziemi. Jego majątek rośnie w imponującym tempie, które według Informa Connect Academy wynosi średnio 110 proc. rocznie. Jeśli taka dynamika zostanie utrzymana, to już w 2027 roku Elon Musk dołączy do elitarnego grona bilionerów.

Jednym z kluczowych źródeł fortuny Muska jest Tesla, producent elektrycznych samochodów. Według prognoz, wartość rynkowa Tesli w 2024 roku ma wynieść aż 669,3 miliarda dolarów. Firma rozwija się w zawrotnym tempie 173,3 proc. rocznie, co może sprawić, że jej wycena przekroczy bilion dolarów już w przyszłym roku. To znacząco przyczyni się do wzrostu majątku Muska.

Mimo że Elon Musk jest liderem w wyścigu o tytuł pierwszego bilionera, nie jest jedynym, który może dołączyć do tego klubu. Gutan Adani, indyjski miliarder, może zgromadzić bilion dolarów już w 2028 roku, jeśli jego firmy będą nadal rozwijać się w tempie 123 proc. rocznie. Podobne ambicje mają także Jensen Huang, szef Nvidii, oraz indonezyjski potentat Prajogo Pangetsu.

Z kolei Bernard Arnault, właściciel luksusowego koncernu LVMH, oraz Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, mogą osiągnąć ten imponujący poziom majątku nieco później – w okolicach 2030 roku.

Najbogatsze firmy na świecie

Warto także zauważyć, że nie tylko osoby indywidualne osiągają tak ogromne majątki. Dwie największe firmy na świecie, Microsoft i Apple, również przekroczyły granicę bilionów. Wartość rynkowa Microsoftu wynosi obecnie 3,4 biliona dolarów, a Apple – 2,5 biliona dolarów.

