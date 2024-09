Koniec pewnej epoki. Kosmetyki Avon wchodzą do Rossmanna

Obecnie w Polsce działa 175 tys. konsultantek firmy kosmetycznej Avon. Spółka przekonuje, że co 8. kobieta w naszym kraju była lub jest związana z Avon. Marka zaczęła działać w naszym kraju w 1992, a trzy lata później wydała pierwszy katalog. Sprzedaż bezpośrednia leży u jej podstaw: w latach 80. XIX wieku David H. McConnell, założyciel marki, produkował pierwsze kremy i kolorowe kosmetyki i rekrutował kobiety, które sprzedawały je wśród swoich sąsiadek.

Produkty Avon w Rossmannie

Każda fanka kosmetyków Avon wie, że aby je zamówić, trzeba skontaktować się z konsultantką i za jej pośrednictwem złożyć zamówienie. Tak jest od 30 lat – ale wkrótce może się zmienić. Firma poinformowała, że już w październiku część produktów z kategorii: pielęgnacja twarzy, makijaż i zapachy trafi do drogerii Rossmann.

To nie oznacza, że konsultantki nie będą już potrzebne: w dalszym ciągu to one będą mogły zamawiać wszystkie produkty z katalogu. Firma ma dla nich jednak nową propozycję: będą mogły otworzyć sklepy franczyzowe z kosmetykami Avon. W modelu franczyzy przewidziano dwa warianty: wyspę z niższym wkładem własnym oraz sklep stacjonarny wymagający wyższej inwestycji na start.



– W Avon od zawsze wspieraliśmy rozwój przedsiębiorczości i teraz chcemy, aby nasze konsultantki i liderzy rozwijali swoje biznesy i docierali do nowych klientów. Dlatego od października daliśmy im możliwość otwarcia własnego sklepu lub punktu Avon na zasadach franczyzy. Oferta jest dostępna nie tylko dla konsultantek, ale dla każdego, kto chciałby mieć własny biznes beauty – mówi Anneli Loorits, general manager w Avon Cosmetics Polska.

Sklepy pod marką Avon działają już w Turcji (ponad 70 placówek) i Wielkiej Brytanii (dwa lokale). Przede wszystkim jednak firma stawia na wyspy w centrach handlowych.

Wniosek o upadłość Avon w USA

W sierpniu do amerykańskiego sądu trafił wniosek o ogłoszenie upadłości marki. Nie przekłada się to na automatyczną likwidację firmy: przepisy pozwalają na dalsze działanie spółki, ale pod warunkiem jej jednoczesnej reorganizacji pod nadzorem prowadzącego sprawę sądu). Firma od razu zapewniła, że w żaden sposób nie wpłynie to na jej działalność w Polsce.

Wniosek złożyła firma Avon Products Inc. (API), spółka córka firmy Natura, która 2020 r. odkupiła biznes Avonu w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej.

"”Forbes” poinformował, że decyzja ta to w dużej mierze pokłosie zalewu pozwów sądowych związanych z talkiem stosowanym w kosmetykach Avonu, który miał powodować raka.

Czytaj też:

Wpis byłej współpracownicy Avon wywołał burzę. Firma odpowiadaCzytaj też:

Ceny w Rossmannie w Polsce a w Niemczech. Różnice mogą frustrować