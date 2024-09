Dla kogo 831 zł dodatku do pensji? Niedawno zmieniły się przepisy

Dodatek aktywizacyjny przysługuje zarejestrowanym osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku, które podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania przez doradcę klienta. Warunkiem otrzymania wsparcia w przypadku skierowania przez urząd pracy jest podjęcie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Do 31 maja 2024 roku, dodatek aktywizacyjny wynosił maksymalnie 50 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych, a więc maksymalnie 745 złotych. Po waloryzacji jego kwota wzrosła do 831 złotych za pierwsze 3 miesiące posiadania prawa do zasiłku i dodatku, oraz 652 złote za kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku i dodatku.

Okres jego pobierania uzależniony jest od okoliczności podjęcia pracy.

Osoby, które podjęły zatrudnienie samodzielnie, będą otrzymywały dodatek przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby im jeszcze zasiłek (w wysokości do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych).

W przypadku osób skierowanych do pracy przez urząd, będą otrzymywać dodatek przez cały okres, w jakim przysługiwałby im jeszcze zasiłek (wysokość dodatku to różnica między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a wynagrodzeniem otrzymywanym, jednak nie większa niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych).

Dodatek przyznawany jest na wniosek zainteresowanej osoby. Wnioski dostępne są w siedzibach urzędów lub na ich stronach internetowych. Dokument wraz z kopią umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę, należy w oryginale złożyć w urzędzie pracy. Nie można wniosku przesłać mailem.

Świadczenie nie zostanie przyznane osobom, które podejmują pracę u pracodawcy, u którego pracowały bezpośrednio przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy lub praca będzie wykonywana za granicą. Dodatku nie otrzymają także osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmujące pracę w wyniku umowy po zrealizowanym stażu.

Zmiana pracodawcy w okresie pobierania dodatku nie wpływa na jego utratę, o ile między umowami nie ma przerw. O zmianie pracodawcy należy poinformować urząd pracy.

Bezrobocie niskie, ale lekko urosło

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5 proc. To oznacza, że trwająca cztery miesiące seria spadków została przerwana i niedługo cieszyliśmy się wskaźnikiem poniżej granicy 5 proc. Przypomnijmy, że w czerwcu stopa bezrobocia wyniosła 4,9 proc., wobec 5 proc. w maju i 5,1 proc. w kwietniu.

Dane te nie są zaskoczeniem, gdyż na początku tego miesiąca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prognozowało, że stopa bezrobocia w poprzednim miesiącu wzrosła do poziomu 5 proc.

Z danych GUS wynika, że na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było 765,4 tys. bezrobotnych. To o 0,4 proc. więcej niż w czerwcu oraz o 2,2 proc. mniej niż w lipcu ubiegłego roku.

Największa stopa bezrobocia występuje w województwie podkarpackim (8,3 proc.), najmniejsza natomiast w Wielkopolsce (2,9 proc.).

