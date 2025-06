Konflikt na Bliskim Wschodzie uderzy w polskich kredytobiorców? Niepokojący głos z RPP

Na początku czerwca Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Miesiąc wcześniej gremium dokonało pierwszych od 1,5 roku cięć wskutek czego główna stopa referencyjna wynosi 5,25 proc.

Wielu ekonomistów prognozowało, że podczas lipcowego posiedzenia RPP może wrócić do obniżek. Nie można jednak wykluczyć, że ruch ten pokrzyżują ostatnie wydarzenia, a konkretnie wzrost napięć na linii Izrael-Iran, które wpływają na światowe rynki surowcowe.

Wojna Izrael-Iran opóźni obniżkę stóp procentowych?

Członek RPP Cezary Kochalski przyznaje w rozmowie z ISBnews, że „czynnik geopolityczny może zmniejszać przestrzeń na zmiany stóp w lipcu". Kochalski obawia się, że dynamika wydarzeń na Bliskim Wschodzie może zniweczyć proces dezinflacji, który w ostatnich miesiącach wskazywał na możliwość osiągnięcia celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń ±1 pkt proc.) jeszcze w tym roku.

— Dodatkowy, w tym przypadku — zewnętrzny — czynnik niepewności utwierdza mnie w stosowaniu ostrożnego podejścia w luzowaniu monetarnym. Do momentu, dopóki sytuacja co do ścieżki inflacji nie wyklaruje się również w przypadku pewnych aspektów wewnętrznych — nie zapowiadałbym cyklu obniżek stóp procentowych. Natomiast mógłbym widzieć perspektywę obniżek stóp w zakresie 50-75 pb do końca br., ale temat Bliskiego Wschodu i ceny surowców zaburzyły nieco ten obraz — mówi Kochalski.

— Od momentu projekcji marcowej obserwujemy procesy dezinflacyjne i każda kolejna prognoza była korzystniejsza względem marca. Przy analizie procesów cenowych coraz wyraźniej było widać, że następował spadek cen surowców. Obserwując obecne wydarzenia na osi Izrael-Iran, trudno rozstrzygnąć, jak się ten konflikt zakończy i należy ze sporym prawdopodobieństwem stwierdzić, że ceny surowców mogą kształtować się w przyszłości mniej korzystnie. Widzimy ruch na cenach ropy. Ten konflikt może się zakończyć w ciągu następnych dni, ale może również trwać i wtedy, co do tendencji ścieżkę inflacji pogorszyć — dodaje.

Ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie RPP zaplanowano na 1-2 lipca.

