WhatsApp szykuje nowość. Wielu użytkowników się ucieszy

Jak informuje portal WABetainfo, WhatsApp testuje funkcję blokowania wiadomości z nieznanych kont.

Funkcja ta umożliwia użytkownikom automatyczne blokowanie wiadomości przychodzących z nieznanych kont, jeśli przekroczyły one określoną liczbę, pomagając chronić przed niechcianą lub potencjalnie szkodliwą komunikacją. To oznacza, że na razie nie będzie możliwości blokowania wiadomości z wszystkich kont, które budzą nasze wątpliwości.

WhatsApp z nową funkcją. Kiedy trafi do wszystkich?

Nowa funkcja jest już dostępna w testowej wersji komunikatora na Androida. By ją włączyć, wystarczy zajrzeć do ustawień prywatności i skorzystać z nowego suwaka. Po włączeniu zabezpieczenia, WhatsApp automatycznie zablokuje wiadomości wysyłane do użytkownika od osób, których nie ma w kontaktach, o ile przekroczą "pewną objętość". Komunikator ma wykrywać nienaturalne zachowanie, np. dużą liczbę wiadomości w krótkim czasie, co może doprowadzić do automatycznej blokady dalszej rozmowy. To sprytne zabezpieczenie, które może pomóc uniknąć natarczywych użytkowników próbujących oszukać losowe osoby.

Według serwisu dobreprogramy.pl, testy wśród użytkowników wydania beta oznaczają, że nowa funkcja jest już na ukończeniu. Można zatem założyć, że do stabilnego wydania WhatsAppa może trafić w ciągu najbliższych tygodni, a co najwyżej miesięcy.

Do tego czasu użytkownikom pozostaje korzystać z aktualnych możliwości blokowania niechcianych treści i podejrzanych kont. Użytkownik może zgłosić w systemie niechciane wiadomości otrzymywane od określonego nadawcy lub grupy. Po wysłaniu zgłoszenia (wystarczy kliknąć symbol trzech kropek, znajdujący się w prawym górnym rogu czatu) Whatsapp otrzyma pięć ostatnich wiadomości przesłanych przez grupę lub nadawcę. Zgłaszane osoby nie zostaną powiadomione o blokadzie Użytkownik może również zablokować nieznany numer. Wystarczy otworzyć okienko czatu i wybrać opcję „Zablokuj” w powiadomieniu (w przypadku kontaktu, który nie został zapisany). Zablokowany kontakt nie będzie miał możliwości dzwonienia i wysyłania wiadomości do użytkownika.

