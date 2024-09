Polacy nie lubią reklam. Te irytują nas najbardziej

Z badania Maison&Partners dla firmy iPoster, którego szczegóły podaje „Rzeczpospolita" wynika, że aż 65 proc. Polaków deklaruje, że nie lubi reklam. Ogląda je lub słucha co piąty z nas (20 proc.),

Z badania wynika, że jednymi z najmniej uciążliwych i najbardziej akceptowanych przez użytkowników form reklamy są te w przestrzeni miejskiej (56 proc.), a także w centrach handlowych i w prasie (po 53 proc.).

– O ile niechęć do reklam była wyższa niż średnia wśród najmłodszej grupy ankietowanych (18–24 lata), o tyle to właśnie kreacje w centrach handlowych najczęściej ze wszystkich formatów i grup wiekowych wskazywali jako najmniej uciążliwe. Są to też osoby stosunkowo często odwiedzające centra handlowe –42 proc. bywa w nich raz–dwa razy w miesiącu, a 20 proc. – raz–dwa razy w tygodniu – komentuje cytowany przez gazetę Michał Wilczyński, dyrektor sprzedaży w iPoster.

Najbardziej irytujące reklamy

Najbardziej irytują nas natomiast reklamy w aplikacjach mobilnych i mediach społecznościowych. Reklamy na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz aplikacjach jak najszybciej wyłącza odpowiednio 38 proc. i 34 proc. ankietowanych. Twórcy badania zwracają uwagę, że w przypadku strony internernetowych na taką reakcję decyduje się blisko połowa badanych w wieku 18-34 lat.

W przypadku reklam zamieszczonych na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz aplikacjach, jeśli ich temat jest dla odbiorców interesujący, to z treścią zapoznaje się odpowiednio 12 i 11 proc. ankietowanych. Z kolei z przekazami w galeriach handlowych i przestrzeni miejskiej zapoznaje się niemal co piąty Polak, jeśli temat jest dla nich interesujący. Niewiele mniej, bo 18 proc. respondentów czyni tak w przypadku reklam zamieszczonych w prasie. Reklamy w telewizji – w przypadku interesującego tematu – ogląda jedynie 15 proc. badanych. Blisko 40 proc. ankietowanych przyznaje, że w trakcie bloku reklamowego wychodzi z pomieszczenia w którym jest telewizor.

