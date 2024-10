Zmowa cenowa w KIA Polska. Jak klienci przepłacali za auta?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę w wysokości ponad 405 mln zł na KIA Polska oraz 11 jej dealerów za udział w nielegalnej zmowie dotyczącej ustalania cen samochodów. Dodatkowo pięciu menadżerów zostało ukaranych finansowo w związku z naruszeniami prawa konkurencji. Informację tę podał UOKiK we wtorek, informując o szczegółach postępowania.

Rekordowa kara dla KIA Polska

Według ustaleń UOKiK, przedsiębiorcy związani z KIA Polska dopuszczali się działań mających na celu podział rynku oraz manipulowanie cenami pojazdów. Klienci tracili szansę na zakup samochodu w konkurencyjnej cenie, ponieważ zmowa ograniczała dostępność tańszych ofert u innych sprzedawców.

W ramach porozumienia, dealerzy KIA Polska sprzedawali samochody tylko tym klientom, którzy mieszkali lub prowadzili działalność gospodarczą w pobliżu ich salonów. Klientów z innych rejonów odsyłano do innych dealerów, czasami wręcz przekazując ich dane kontaktowe. UOKiK wskazał, że dealerzy komunikowali się ze sobą i z KIA Polska, wymieniając informacje na temat przestrzegania ustalonych zasad. W przypadku naruszeń, składali skargi do importera, a KIA Polska monitorowała sytuację, upominając dealerów, którzy próbowali sprzedać auta poza swoim obszarem.

Dodatkowo, od 2017 roku KIA Polska i jej dealerzy stosowali praktyki, które ograniczały konkurencję na rynku sprzedaży samochodów ośrodkom szkolenia kierowców. Wsparcie sprzedażowe było udzielane tylko tym dealerom, którzy wygrywali przetargi na dostawy pojazdów do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, co ograniczało możliwości uzyskania korzystniejszych ofert przez szkoły nauki jazdy.

Śledztwo UOKiK wykazało, że zmowa cenowa trwała co najmniej osiem lat, od 2013 do 2021 roku. Przez ten czas klienci byli zmuszeni do zakupu pojazdów u wyznaczonych dealerów, co skutkowało wyższymi cenami niż w warunkach wolnorynkowych.

Kary nałożone na KIA Polska i jej dealerów

Za nieuczciwe praktyki UOKiK nałożył łącznie ponad 405 mln zł kary. Największą kwotę, ponad 331 mln zł, otrzymała KIA Polska. Wśród dealerów najwyższą karę – 27 mln zł – nałożono na firmę Marvel. Inne ukarane firmy to m.in. AS Motors Classic (11,6 mln zł), Wadowscy (8,1 mln zł), Gam (6,8 mln zł) oraz Wrobud (6,6 mln zł).

Ponadto kary zostały nałożone na kierownictwo firm. Wśród ukaranych osób znaleźli się m.in. Leszek Sukiennik (KIA Polska – 437,5 tys. zł), Wojciech Szyszko (KIA Polska – 433,1 tys. zł), Paweł Białkowski (Marvel – 420 tys. zł), Michał Krzewiński (Landcar – 225 tys. zł) oraz Agnieszka Adrjan (Wrobud – 137,8 tys. zł).

UOKiK nałożył również kary za brak współpracy w trakcie postępowania. Spółka cywilna Autocentrum Patecki oraz Auto-Centrum I.M. Patecki zostały ukarane odpowiednio na kwoty 70 tys. zł i 93 tys. zł za nieudzielenie wymaganych informacji.

Urząd przypomniał, że przedsiębiorcy mogą uniknąć tak wysokich kar dzięki programowi łagodzenia sankcji, jeśli zdecydują się na współpracę i ujawnienie szczegółów zmowy ograniczającej konkurencję.

