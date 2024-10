Kibice wściekli. UOKiK zajmie się sprawą

Od sezonu 2024/25 piłkarska Liga Mistrzów, po kilku latach przerwy, wróciła na antenę Canal+. Zmiana została przyjęta z radością wśród kibiców, którzy w ostatnich latach narzekali na ówczesnego nadawcę, czyli Polsat. Najwięcej krytyki spadało na Polsat za bezsensowny kącik kulinarny w trakcie przedmeczowego studia. Żądni profesjonalnych futbolowych analiz kibice, przed meczami prestiżowych rozgrywek oglądali ludzi gotujących na ekranie. Zastrzeżenia były też niejednokrotnie do meczowego komentarza. Rozgrywki topowe, a komentarz co najwyżej średni. Dlatego „transfer” LM do C+ przyjęto z optymizmem. Większość fanów futbolu w Polsce się cieszy. Klienci Play nie są jednak w tej grupie.

Liga Mistrzów w Play. Są problemy

Sprawę bada już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Otrzymaliśmy jeden sygnał na P4 dotyczący takiego wprowadzenia w błąd. Konsument zgłosił, że przy podpisywaniu nowej umowy dostał informacje, że jego pakiet będzie zawierał kanały transmitujące Ligę Mistrzów – powiedziała w rozmowie z wirtualnemedia.pl Kamila Guzowska z Departamentu Komunikacji UOKiK.

Klienci Play wciąż dopytują w mediach społecznościowych, kiedy zakończą się negocjacje z C+ i w efekcie dostępne będą wszystkie kanały z Ligą Mistrzów. Póki co nie udało się dojść do porozumienia. Niektóre z komentarzy na profilu Play na Facebooku są dla operatora wyjątkowo nieprzychylne. Trudno się dziwić. Wirtualnemedia.pl wybrały dwa z nich, które mocno oddają nastroje sfrustrowanych polskich fanów futbolu.

„Przeszliśmy do Was dla Ligi Mistrzów. Konsultanci zapewniali kilkukrotnie, iż rozgrywki będą dostępne. Żaden dostawca usług nas nie zrobił w balona jak Wy. Dziękujemy. Nigdy więcej”

„Kiedy Liga Mistrzów będzie dostępna w Waszej ofercie? Zaraz druga kolejka”.

Play ograniczył się do lakonicznego komunikatu, mianowicie: „Poinformujemy, gdy będzie dostępna”

