Kolejna promocja w Lidlu. Ucieszy zwłaszcza jedną grupę

10 października Lidl ruszył z promocją, która z pewnością zainteresuje majsterkowiczów. Do 16 października w placówkach sieci dostępne będa m.in. akumulatorowe elektronarzędzia. Jak zauważa Radio Zet, dodatkowo dostępne będą baterie do urządzeń, które od pewnego czasu sprzedawane są osobno i nie znajdują się zestawach ze sprzętami. W obecnej promocji akumulatory o pojemności 2500 i 5000 mAh kosztować będą odpowiednio 79,99 i 129 zł. Nabyć będzie można również zestawy ładowarek z baterią 2500 mAh. Ich koszt to 129 zł.

Lidla z nową promocją. Akumulatorowy klucz udarowy za 199 zł

W placówkach Lidla w najbliższym tygodniu dostępna będzie również popularna akumulatorowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnym momencie obrotowym 45 Nm, która wyposażona jest w wytrzymały silnik bezszczotkowy. Jej cena to 179 zł. 20 zł więcej kosztuje – również dostępna w promocji – akumulatorowa młotowiertarka z energią uderzenia na poziomie 1,1 J. W zestawie z urządzeniem znajduje się komplet wierteł do różnych materiałów. 199 zł kosztuje również akumulatorowy klucz udarowy, przydatny np. podczas samodzielnej wymiany kół. Model dostępny w Lidlu charakteryzuje się momentem obrotowym na poziomie 300 Nm. Ponadto posiada wyświetlacz LED oraz cztery nasadki w zestawie.

W sklepch Lidla w atrakcyjnej cenie będzie można również zakupić akumulatorową zakrętarkę udarową, a także wyrzynarkę do cięcia w drewnie (70 mm) i aluminium (15 mm) z kompletem brzeszczotów, prowadnicą i adapterem w zestawie.

Tańsze paliwo do końca listopada

Przypomnijmy, że do końca listopada klienci dyskontu posiadający aplikację Lidl Plus mają możliwość tańszego tankowania na stacjach sieci Shell. Zniżki wyniosą – w zależności od rodzaju paliwa – od 20 do 40 groszy za litr. Obniżkę w wysokości 40 groszy przewidziano dla paliw premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Z kolei 20 groszy rabatu za litr dotyczy standardowych Shell FuelSave 95 i Shell FuelSave Diesel

Promocja nie obejmuje paliw Shell V-Power Racing oraz Shell AutoGas. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi na stacjach Shell i nie obowiązuje w przypadku płatności kartami paliwowymi oraz Kartą Dużej Rodziny. Promocja dostępna jest zarówno przy płatnościach na paragon, jak i na fakturę.

