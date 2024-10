Tysiące złotych do wygrania. Kaufland świętuje z przytupem

Choć poprzedni rok obrotowy, zakończony 29 lutego 2024 r., firma Kaufland Polska zakończyła ze stratą w wysokości ponad 233 mln zł, to teraz postanawia świętować. Specjalna kampania reklamowa ma zachęcić klientów do odwiedzania placówek handlowych niemieckiego giganta handlowego. Sieć kusi nagrodami, które będzie można wygrać w najbliższej przyszłości.

250 sklepów Kaufland. Konkursy dla klientów

Reklamowe spoty zostały nagrane z wykorzystaniem utworu „Dragostea Din Tei” grupy O-Zone, który podbijał listy przebojów na początku XXI w. Był to swego rodzaju fenomen na skalę światową, bowiem piosenka śpiewana jest w języku rumuńskim. „Kaufland tu, Kaufland tam” – możemy usłyszeć w kilkunastosekundowych filmikach. Akcji towarzyszyć też będą konkursy dla klientów.

Przygotowano kupony w aplikacji Kaufland Card, oferty specjalne, a także 250 nagród, w tym bony zakupowe. Wartość bonów wynosić będzie między 1 tys. zł a 10 tys. zł. Do wygrania też będzie nagroda pieniężna w wysokości 25 tys. zł.

Czytaj też:

Auchan nie jest już najtańszym sklepem w Polsce. Jest nowy lider

250 sklepów Kaufland. To dużo?

Zależy, jak na to patrzeć. Liczba sklepów Biedronka w Polsce w 2024 r. wynosi ok. 3600. Dino swoich placówek handlowych ma blisko 2600, natomiast Lidl ok. 900. Sklepy Kaufland w Polsce zaliczają się jednak do nieco innej kategorii, mianowicie hipermarketów. Toobiekty handlowych o powierzchni od 2.2 tys. do 15 tys. metrów kwadratowych, z niewielką galerią handlową. W tej statystyce Kaufland może porównywać się przykładowo do Auchan (ok. 200 sklepów).

Obecnie Kaufland ma 247 sklepów na terenie całego kraju. W najbliższej przyszłości (do końca 2024 r.) otwarte zostaną placówki w Rumi, Mikołowie i Bielsku-Białej.

Czytaj też:

Dino szturmuje polskie miejscowości. Miliardowe przychody

Kaufland w Polsce. Najważniejsze informacje

Polski rynek jest drugim co do wielkości dla firmy, po niemieckim. Pierwszy sklep tej sieci otwarto w naszym kraju na początku XXI wieku. Było to w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie), w 2001 r.

7 sierpnia 2024 r. na polskim rynku zadebiutowała platforma sprzedaży online Kaufland Marketplace. Artykuły zakupione za pośrednictwem platformy klienci otrzymują bezpośrednio od sprzedawców wystawiających je na platformie.