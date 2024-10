Rewolucja w zakupach online: MediaMarkt i Uber Direct z błyskawiczną dostawą!

- Uber Direct to zdecydowanie przełomowa usługa na polskim rynku. Dotychczas nie było możliwości zamówienia elektroniki z dostawą w kilkadziesiąt minut. To zmienia całkowicie podejście do zakupów w sieci. Cieszymy się, że jako pierwsi możemy zaproponować klientom, ale też sklepom internetowym z elektroniką takie rozwiązanie – mówi Krzysztof Witkowski, New Verticals Lead Uber Eats Polska, odpowiedzialny za projekt.

Najważniejsze dla Klienta

Czas realizacji zamówienia wraz z dostawą: do 90 minut.

Usługa obejmuje większość sklepów MediaMarkt, a maksymalna odległość dostawy wynosi 8 km od najbliższego sklepu. W planach jest objęcie usługą całej sieci sklepów MediaMarkt i poszerzenie obszaru dostawy o kolejne kilometry.

Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego mediamarkt.pl lub aplikacji do 2 godzin przed zamknięciem sklepów stacjonarnych.

Dostawą są objęte produkty małogabarytowe, o wadze do 15 kg.

- Wprowadzając tę rewolucyjną usługę, MediaMarkt po raz kolejny udowadnia, że jest liderem w dziedzinie budowania pozytywnych doświadczeń zakupowych w branży elektroniki użytkowej – mówi Snjezana Bandner, CEO MediaMarkt Polska. Dodaje: – Naszym celem jest zapewnienie klientom nie tylko szerokiego wyboru produktów, ale także niezrównanej wygody zakupów.

Usługa jest dostępna dla produktów małogabarytowych, do 15 kg, co oznacza, że klienci mogą otrzymać swoje ulubione gadżety, akcesoria elektroniczne czy małe urządzenia AGD niemal natychmiast po złożeniu zamówienia online.

Podczas przeprowadzonych testów średni czas dostawy był krótszy niż zakładany i wynosił średnio do 59 minut. Pośród najczęściej zamawianych produktów znalazły się słuchawki, ładowarki, kontrolery czy odkurzacze.

Jak skorzystać z usługi?

Wejdź na stronę MediaMarkt.pl lub użyj aplikacji i wybierz interesujący Cię produkt objęty opcją dostawy Uber Direct.

W trakcie finalizacji zamówienia, potwierdź dostępność usługi Uber Direct wpisując planowany adres doręczenia produktu.

Po opłaceniu zamówienia Twoje zakupy zostaną skompletowane przez pracownika sklepu MediaMarkt i przekazane kurierowi, a Ty otrzymasz powiadomienie wraz z linkiem do śledzenia statusu przesyłki.

Gdy kurier dotrze pod wskazany adres, należy autoryzować odbiór zakupów poprzez podanie kodu PIN zamówienia.

Więcej informacji na temat usługi szybkiej dostawy można znaleźć na stronie internetowej MediaMarkt.

Informacje o MediaMarktSaturn Retail Group

MediaMarktSaturn Retail Group jest wiodącą europejską firmą zajmującą się sprzedażą detaliczną elektroniki użytkowej i powiązanych usług. W ramach strategicznej reorganizacji firma przekształca się z klasycznego sprzedawcy produktów w zorientowaną na rozwiązania platformę omnichannel, która integruje tematy klienta i zrównoważonego rozwoju we wszystkich swoich działaniach biznesowych. MediaMarktSaturn używa terminu "Experience Electronics", aby opisać swoje repozycjonowanie, a jednocześnie zakres usług, które oferuje swoim klientom. Dzięki swojemu portfolio formatów i marek, sprzedawca elektroniki koncentruje się na doświadczeniu klienta i osobistym doradztwie. Firma obejmuje marki MediaMarkt i Saturn, które kompleksowo łączą około 1000 sklepów stacjonarnych w 11 krajach europejskich z platformami sprzedaży online, zajmując pozycję rynkową 1 lub 2 w dziewięciu krajach europejskich. Portfolio uzupełniają marki własne PEAQ, KOENIC, ISY i ok. MediaMarktSaturn zatrudnia około 50 000 osób i jest w większości własnością CECONOMY AG. Sprzedaż firmy wyniosła około 22,2 mld EUR w roku podatkowym 2022/23, przy czym sprzedaż internetowa stanowiła około jednej czwartej tej kwoty. Dzięki około 2 miliardom kontaktów z klientami rocznie we wszystkich kanałach, sprzedawca elektroniki ma ogromny zasięg. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.mediamarktsaturn.com.

O MediaMarkt Polska

Z dumą obsługujemy klientów od 1998 roku. MediaMarkt trzykrotnie otrzymał tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi – w 2022, 2023 i 2024 roku. Nagrody zostały przyznane w wyniku badania konsumentów, którzy wysoko ocenili jakość obsługi w sklepach marki. MediaMarkt jest również laureatem nagrody Laur Konsumenta 2023, nagrody Retail Innovation Gold w 2022 i 2023 roku oraz nagrody Debiut Retail 2024 OLX za usługę napraw pogwarancyjnych.