Połowa Polaków trzyma to w szufladzie. Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj do kosza

Jak dowodzą najnowsze dane Eurostatu kiepsko radzimy sobie z recyklingiem starej elektroniki i najczęściej decydujemy się chomikować ją w domu. Okazuje się, że blisko połowa Polaków trzyma w szufladach stare telefony komórkowe. Nie różnimy się pod tym względem od Europejczyków. Z danych, które przytacza serwis telepolis.pl wynika, że średnia europejska wynosi tu 49 proc., podczas gdy wśród Polaków – 48 proc.

Nieco lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o stare laptopy i tablety. Te znajdują się w co trzecim polskim domu (średnia europejska to 34 proc.). Zdecydowanie rzadziej przechowujemy stare komputery stacjonarne. Trzyma je w domu jedynie 16 proc. Polaków i wypadamy tu nieco lepiej od Europejczyków (19 proc.).

Z danych europejskiego urzędu statystycznego wynika, że jedynie 12 proc. Polaków oddaje stare telefony i smartfony do recyklingu (średnia europejska to 10 proc.). Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w przypadku tabletów i laptopów (9 proc., a średnia europejska to 10 proc.). Najlepszy wynik odnotowano w przypadku komputerów stacjonarnych, które do recyklingu oddaje 13 proc. Polaków i Europejczyków.

Nie wyrzucaj elektrośmieci

Należy pamiętać, że zużytej elektroniki nie wolno wyrzucać do zwykłych śmieci. Należy ją zawieźć do specjalnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkty takie organizują zbiórki elektrośmieci na bardzo różne sposoby. Możesz przynieść zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny, stare baterie, źródła światła itp. bezpośrednio do ich siedziby. W wielu miastach funkcjonują mobilne punkty zbiórek (samochody ustawiane w określonych lokalizacjach i godzinach). Często zdarza się również, że w miejscowościach zbiórki elektrośmieci organizowane są przy okazji różnego typu festynów, pikników oraz innych imprez.

Choć na co dzień stary sprzęt elektroniczny nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, to jako odpad staje się bardzo niebezpieczny. W elektrośmieciach obecne są liczne szkodliwe substancje chemiczne.

