Gdzie wyrzucić styropian? Prawdopodobnie robisz to źle

Dbanie o środowisko naturalne to jedno z kluczowych wyzwań współczesnego świata. Segregacja odpadów stanowi podstawę troski o naszą planetę, jednak wielu z nas nie zawsze wie, jak właściwie postępować z niektórymi materiałami. Jednym z takich problematycznych surowców jest styropian, który może pojawiać się w różnych formach, od opakowań po materiały budowlane. W jaki sposób powinno się go prawidłowo wyrzucać?

Styropian budowlany – jak się go pozbyć?

Styropian to tworzywo sztuczne, produkowane z granulek polistyrenu, które są podgrzewane parą wodną. Ze względu na swoje właściwości jest powszechnie stosowany zarówno w budownictwie, jak i codziennym użytku, na przykład jako opakowanie do transportu żywności lub zabezpieczenie przesyłek. Jednak wiele osób nie wie, jak poprawnie go segregować.

Najważniejszą rzeczą, którą należy zapamiętać, jest to, że segregacja styropianu zależy od jego rodzaju. Styropian może być czysty, na przykład pochodzący z opakowań produktów takich jak sprzęt elektroniczny, lub zabrudzony – głównie w formie opakowań po jedzeniu.

Jeżeli mamy do czynienia z czystym styropianem, czyli takim, który był używany np. jako zabezpieczenie przesyłek, możemy go wyrzucić do żółtego pojemnika, przeznaczonego na plastik i inne tworzywa sztuczne. Ten rodzaj styropianu nadaje się do recyklingu i jego poprawna segregacja wspiera odzyskiwanie surowców.

Zabrudzony styropian, najczęściej w formie opakowań po jedzeniu, powinien trafić do odpadów zmieszanych. Nie nadaje się on do recyklingu ze względu na resztki jedzenia czy tłuszczu, które uniemożliwiają ponowne przetworzenie materiału.

Sytuacja komplikuje się w przypadku styropianu budowlanego, który nie może być wrzucany do żadnego z typowych pojemników na odpady komunalne. Wyrzucanie go do odpadów zmieszanych nie jest właściwe, ponieważ tego rodzaju materiał wymaga specjalistycznej utylizacji. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest skontaktowanie się z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w swojej okolicy. Jeśli jednak PSZOK nie przyjmuje takich odpadów, konieczne będzie zlecenie ich wywozu firmie zajmującej się profesjonalną utylizacją odpadów budowlanych.

Prawidłowa segregacja styropianu wymaga zrozumienia, z jakim rodzajem materiału mamy do czynienia. Czysty styropian można łatwo poddać recyklingowi, wrzucając go do odpowiedniego pojemnika. Z kolei zabrudzony, szczególnie po kontakcie z jedzeniem, powinien trafić do odpadów zmieszanych. W przypadku styropianu budowlanego należy korzystać z usług specjalistycznych firm zajmujących się jego utylizacją.

Dbanie o właściwą segregację styropianu to mały, ale znaczący krok w stronę ochrony środowiska. Poprawne postępowanie z odpadami to nie tylko kwestia odpowiedzialności, ale i skuteczny sposób na zmniejszenie naszego negatywnego wpływu na planetę.

