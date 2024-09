Jak segregować opakowania po przyprawach? Wiele osób robi to źle

Segregacja śmieci dla wielu z nas stała się częścią codziennego życia. Mimo to, niektóre odpady wciąż budzą wątpliwości. Wśród nich znajdują się puste opakowania po przyprawach, które nie zawsze trafiają do odpowiednich pojemników. Dowiedz się, gdzie powinno się je wyrzucać.

Przyprawy są zazwyczaj pakowane w niewielkie saszetki o wadze od 20 do 30 gramów. Opakowania te wykonane są z mieszanki papieru, aluminium i folii, co powoduje, że wielu z nas nie ma pewności, gdzie je prawidłowo umieszczać po zużyciu.

Do jakiego pojemnika wrzucać opakowania po przyprawach?

Ze względu na obecność folii oraz aluminium, te opakowania nie mogą być segregowane razem z kartonami. Zgodnie z zaleceniami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, powinny one trafiać do pojemników na odpady zmieszane, czyli do czarnego kontenera.

W przypadku tak drobnych odpadów, zazwyczaj są one przetwarzane na mniejsze ścinki, które później wykorzystuje się jako alternatywne paliwo. Paliwo to spalane jest w specjalistycznych zakładach, które produkują energię cieplną oraz elektryczną dla mieszkańców. Warto również pamiętać, że same przyprawy, bez opakowania, można wyrzucać do pojemników na bioodpady.

Segregacja opakowań po oleju, zwłaszcza kuchennym, również bywa problematyczna. Butelki po oleju kuchennym, po ich opróżnieniu, należy wrzucić do pojemników na metale i tworzywa sztuczne, czyli do żółtych worków. Istotną informacją jest to, że przed wyrzuceniem butelki nie ma konieczności jej mycia.

Jednak w przypadku oleju silnikowego sytuacja wygląda inaczej. Pojemniki po tego typu olejach nie powinny trafić do żółtych pojemników. Niedopuszczalne jest również wylewanie resztek oleju do kanalizacji. Aby prawidłowo pozbyć się takiego odpadu, należy udać się do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie odpowiednio zajmą się jego utylizacją.

Czytaj też:

Zakład recyklingu baterii do elektryków ruszył w Polsce. Jest jednym z większych w EuropieCzytaj też:

Dodatkowe kontenery, nowe zasady, wysokie kary… Do tych zmian będziesz musiał przywyknąć