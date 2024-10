Koniec pewnej epoki w polskim internecie. Agora zamyka serwis społecznościowy

To koniec serwisu rekrutacyjno-społecznościowego Goldenline. Jego właściciel, Agora, podjął decyzję o zamknięciu go z końcem listopada. Nie można już publikować ogłoszeń. W komunikacie spółka poinformowała, co z danymi osobowymi klientów.

Od wtorku na Goldenline nie można zakładać nowych kont, a od czwartku wyłączona jest możliwość publikowania nowych ogłoszeń i treści. Ostatniego dnia listopada serwis zniknie z internetu. Goldenline znika z internetu „Pomimo naszych starań, dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe doprowadziły do podjęcia decyzji o likwidacji Serwisu” – napisano w komunikacie dla użytkowników. Wraz z zamknięciem witryny usunięte zostaną konta użytkowników, profile pracodawców, wpisy na forum oraz wszystkie inne zamieszczone tam treści. „W przypadku chęci zachowania ważnych dla Państwa danych, uprzejmie prosimy o zalogowanie się do swoich kont i skopiowanie ich. Dane z Państwa profilu można skopiować przy pomocy przycisku „Pobierz CV” dostępnego na Państwa profilu po zalogowaniu się. Na utrwalenie danych mają Państwo czas do 30 listopada 2024 roku” – czytamy w instrukcjach. Goldenline, czyli zanim pojawił się Linkedin Czas świetności Goldenline to początek poprzedniej dekady – zanim Polacy przekonali się do podobnego, ale międzynarodowego serwisu LinkedIn. W latach 2012-2014 Goldenline miesięcznie odwiedzało ok. 2 mln internautów, podczas gdy Linkedin dopiero w drugiej połowie 2014 roku na dobre przekroczył pułap miliona polskich użytkowników. W 2016 roku Goldenline wypracował 20,56 mln zł przychodów i 1,47 mln zł zysku netto, rok później przy 18,53 mln zł wpływów zarobiła na czysto 468 tys. zł. W 2018 roku była już na minusie (611 tys. zł straty netto przy 14,34 mln zł przychodów). Tąpnięcie nastąpiło w 2019 roku: spółka przy 6,95 mln zł wpływów miała 5,44 mln zł straty netto. Czytaj też:

