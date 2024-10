Dawny „głos Google Maps” szybko znalazł nowe zlecenie. Można go już usłyszeć w radiu

Jarosław Juszkiewicz będzie teraz jednym z „głosów" Orlenu. Pierwsze spoty z udziałem lektora można było usłyszeć w radiu już we wtorek 29 października, a dotyczą one ostatniego etapu rekrutacji do programu sponsoringowego koncernu „Sportowy ORLEN".

- Nie wyobrażamy sobie, by tego głosu mogło zabraknąć. W dobie sztucznej inteligencji i algorytmów Orlen stawia na empatię i intuicję. Mamy przyjemność ogłosić, że nawiązaliśmy współpracę z Jarosławem Juszkiewiczem. Ten dobrze nam znany z licznych podróży głos, wesprze nasze projekty marketingowe i promocyjne – powiedziała w nagraniu zapowiadającym tę współpracę Lidia Kołucka, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu w firmie Orlen.

Jarosław Juszkiewicz przestał być głosem Google Maps

Kilka dni temu Jarosław Juszkiewicz wstawił w swoich mediach społecznościowych nagranie z „pożegnaniem ludzkiego głosu Google Maps”. – Byłem głosem Google Maps przez 15 lat. Dziękuję wam za miliony kilometrów, które przejechaliśmy razem i za te wszystkie niezwykłe miejsca, które wspólnie odkrywaliśmy, gdy czasem wyprowadzałem was na manowce – zaczął lektor.

– Ileż razy słyszałem, gdzie do diabła jest to południe. Kiedyś w jednym z filmików opowiadałem, jak można znaleźć kierunki świata. Dziś, pewnie dokładniej wytłumaczy to sztuczna inteligencja, która ostatnio przetacza się przez świat ludzi pracujących głosem jak wielki walec. A ja mogę własnym, ludzkim głosem powiedzieć, chyba po raz ostatni: uśmiechnij się cudnie i kieruj się na południe, chociaż nie, kierujcie się także intuicją i sercem, bo tego jeszcze AI nie potrafi – podsumował.

Jarosław Juszkiewicz w 2020 r. został niespodziewane zastąpiony przez robota, ale po sprzeciwie ludzie został tymczasowo przywrócony. Dziennikarz przypomniał o tym dzień wcześniej, odnosząc się do sprawy Off Radia Kraków.

