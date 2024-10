Prof. Piotr Sankowski pokazał, że Polacy też mogą tworzyć sztuczną inteligencję na najwyższym poziomie

Piotr Sankowski jest profesorem w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2009 r. otrzymał habilitację, a w 2005 r. doktorat z informatyki. Jego zainteresowania badawcze dotyczą algorytmiki, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmicznej analizy grafów i algorytmów analizy danych.

Doceniony na świecie laureat licznych nagród

Piotr Sankowski jest laureatem wielu nagród. Jako pierwszy – i jedyny jak dotąd – Polak otrzymał cztery granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC – European Research Council): ERC Starting Independent Researcher Grant (2010), ERC Proof of Concept Grant (2015, 2023), ERC Consolidator Grant (2017). Jest współzałożycielem i CTO spin-offu MIM Solutions.

Od 2021 r. do czerwca 2024 roku stał na czele IDEAS NCBR (Intelligent Algorithms for Digital Economy) – założonego przez siebie ośrodka badawczo-rozwojowego działającego w obszarze sztucznej inteligencji. Głównym celem ośrodka jest rozwój sztucznej inteligencji w Polsce z udziałem rodzimych i zagranicznych naukowców. Inne cele to kształcenie młodych uczonych ze współpracy z uczelniami, współpraca z biznesem i komercjalizacja badań, przez spółki spin-off, z aktywnym udziałem twórców.

Kontrowersje dotyczące stanowiska w IDEAS NCBR

Kilka tygodni temu skończyła się jego kadencja i nie choć wziął udział w konkursie, nie został ponownie wybrany. Wywołało to konsternację wśród specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją. Napisali list otwarty do premiera Donalda Tuska, w którym wyrazili niezrozumienie dla niepowierzenia mu roli prezesa, choć doskonale poradził sobie w tej roli w pierwszej kadencji.

„Prof. Piotr Sankowski to wysokiej klasy naukowiec, co potwierdzają wybitne osiągnięcia mierzone międzynarodowym uznaniem. Znalazł się w rankingu Stanford University najlepszych 2 proc. badaczy z całego świata, jako jedyny w Polsce zdobył aż czterokrotnie prestiżowe europejskie granty ERC” – czytamy w piśmie.

Autorzy listu proszą o „wyjaśnienie powodów, które stały za tą decyzją personalną”, a także „rozważenie możliwości ponownej analizy sytuacji i ewentualnej rewizji podjętych kroków”.

W imię solidarności z zasiadania w radzie naukowej IDEAS NCBR zrezygnowała grupa naukowców, w tym – jak ustalił "Dziennik Gazeta Prawna", prof. Marta Kwiatkowska z Uniwersytetu w Oxfordzie oraz prof. Aleksander Mądry z MIT i OpenAI.

Sankowski: „naukowcy uwierzyli, że mogą robić sztuczną inteligencję w Polsce”

Na początku października Bogdan Rymanowski w programie „Gość Wydarzeń” pytał prof. Piotra Sankowskiego, czy w związku z wyborem nowego szefa ośrodka czuje się, jakby stracił swoje „dziecko”.

– Bardziej bym powiedział dzieci, bo ta historia jest dużo bardziej skomplikowana. IDEAS NCBR to przede wszystkim pracownicy. Po prostu zatrudniamy świetnych ludzi, niesamowite osoby. Kilka z nich, po wieloletnich pobytach zagranicą wróciło do Polski. Uwierzyło, że mogą robić tę sztuczną inteligencję tutaj w Polsce, robić fajne projekty – powiedział prof. Sankowski.

twitter

Dodał, że zostawił ośrodek „w stanie dobrym, zgodnym z założeniami, które były stawiane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”. – Wieloletni plan działań zakładał, że spółka przynosi straty. To nie jest tak, że przychody z działalności naukowej, czy takiej badawczej pojawiają się po trzech latach. To są procesy wieloletnie, trwające często dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści lat – powiedział w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Czytaj też:

Przegalińska dla „Wprost”: Niezwykły przypadek Naomi Klein. Mylą ją z propagatorką teorii spiskowychCzytaj też:

Badania na temat AI: „Chcielibyśmy zatrudnić sztuczną inteligencję do sprzątania domu”