Inwestowanie w tokeny wymaga wiedzy

Co oprócz inwestycji?

Tokeny ZND będą istotnym elementem giełdy zondacrypto. Poza funkcją inwestycyjną, tokeny mają inne funkcjonalności. Na przykład część prowizji pobieranej od każdej transakcji na giełdzie zondacrypto będzie przeznaczona do zakupu tokenów ZND na otwartym rynku (w ramach opcji przypominającej mechanizm buyback polegający na wykupie akcji w celu ich

umorzenia). Niewątpliwie przyczyni się to do rozwoju samej waluty, bo w praktyce oznacza to, że każda transakcja dokonywana przez użytkowników giełdy zondacrypto będzie jednocześnie zakupem tokenów.

Token ZND. Od kiedy na giełdzie?

Token ZND został oficjalnie wprowadzony do notowania na giełdach 24 października 2024r., otwierając nowe możliwości dla inwestorów i użytkowników zondacrypto. Od dnia debiutu token ZND jest dostępny zarówno na platformie ZND, jak i na giełdzie zondacrypto oraz na dwóch zewnętrznych giełdach – MEXC Polska oraz Bitmart.

Token ZND. Możliwe ogromne zyski

Tokeny ZND można było kupić w 4 wrześniowych transzach oferty publicznej przed oficjalnym debitem na giełdach. W trakcie całej publicznej sprzedaży zakupiono 24 500 000 tokenów ZND o wartości €1 995 700. Zakupu dokonało łącznie 5263 osób. W dniu debiutu ceny tokena ZND osiągnęły maksymalną wartość na poziomie 1,425 PLN za 1 tokena ZDN – daje to maksymalny zysk na poziomie 500 proc.

zondacrypto. Ciekawostki

Marka zondacrypto to wywodząca się z Polski i jedna z największych regulowanych giełd kryptowalut w Europie. Obecna na rynku od 2014 r. posiada licencje operacyjne we Włoszech, na Litwie, Słowacji, Cyprze, w Estonii, Szwajcarii i Kanadzie. Początkowo funkcjonowała jako giełda bitcoin, żeby z czasem przerodzić się w platformę wielowalutową oferującą ponad 70 kryptowalut w parach z tradycyjnymi walutami (EUR, USD i PLN), stablecoinami (USDT i USDC) oraz BTC i ETH. Z giełdy korzysta około 1.3 mln aktywnych inwestorów.