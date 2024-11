Polska firma wyjdzie z kryzysu? Podpisano list intencyjny

Porozumienie zakłada nowe zasady współpracy i dokładne rozliczenia wobec autorów i wydawców. To krok ku poprawie relacji w branży wydawniczej.

PDW. Co oznacza ten skrót?

Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw (PDW) to organizacja zrzeszająca czołowe polskie wydawnictwa. PDW pełni funkcję dystrybutora cyfrowych treści wydawniczych, w tym e-booków i audiobooków, udostępniając je na platformach oraz w ramach współpracy z bibliotekami i instytucjami. Organizacja dąży do ochrony praw autorów i wydawców, pilnując, aby transakcje cyfrowe były raportowane i odpowiednio rozliczane.

Problemy Legimi z PDW. O co chodzi?

W połowie października PDW, zrzeszająca m.in. wydawnictwa Prószyński Media, Czarna Owca i Rebis, zawiesiła współpracę z Legimi, oskarżając platformę o brak transparentności. PDW zarzuciła Legimi traktowanie wypożyczeń abonamentowych jako bezpłatnych wypożyczeń bibliotecznych, co miało obniżać tantiemy dla twórców. Wskazano na przypadki, gdy nielimitowany dostęp do treści Legimi był oferowany komercyjnie przez Benefit Systems w pakietach dla pracowników, co, według PDW, naruszało zasady wynagrodzenia twórców.

Audyt systemu i rozliczenia

PDW przeprowadziła kontrolę raportów z Legimi, która wykazała brak niektórych transakcji. W odpowiedzi na żądania wydawców Legimi zgodziło się na niezależny audyt swojego systemu informatycznego, aby upewnić się, że mechanizmy rozliczeń są zgodne z obowiązującymi umowami. Legimi potwierdziło także, że uregulowało wszystkie zaległe płatności wobec PDW, co ma rozliczyć dotychczasowe nieprawidłowości.

Nowy model współpracy Legimi z wydawcami

Obie strony deklarują chęć dalszej współpracy, lecz na nowych zasadach, zapewniających dokładniejsze rozliczenia. Legimi i PDW zobowiązały się do wypracowania nowego modelu współpracy, który może obejmować aneks do istniejącej umowy lub stworzenie nowej, regulującej wypłaty wynagrodzeń dla twórców i wydawców.

Zawieszenie współpracy przez Virtualo i Agorę

Nie tylko PDW zdecydowało się na przerwanie współpracy z Legimi. Kilka dni później Virtualo i Wydawnictwo Agora również wycofały swoje publikacje z kanału bibliotecznego na platformie, powołując się na niejasności rozliczeń i brak transparentności. W obu przypadkach zapowiedziano powrót do współpracy po wyjaśnieniu sytuacji.

Legimi. Jakie dalsze kroki?

Legimi zobowiązało się do przedstawienia wyników audytu wszystkim zainteresowanym w branży wydawniczej, co ma pomóc w odbudowie zaufania i zapewnić uczciwe wynagrodzenia dla autorów i wydawców.