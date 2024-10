Legendarna polska firma sprzedana. Znamy cenę

W wyniku trzeciego przetargu, firma M.I. CROW SP. Z O.O. zaoferowała wymaganą kwotę 74 mln zł, co okazało się najlepszą ofertą. Nowy nabywca specjalizuje się w branży lotniczej i metalurgicznej, co może sugerować zmiany w strategii marki Ursus, która przez lata kojarzyła się z ciągnikami rolniczymi.

Sprzedaż Ursusa. Do trzech razy sztuka

Spółka Ursus S.A., ikona polskiego przemysłu maszyn rolniczych, od lat zmagała się z problemami finansowymi, które doprowadziły ją do upadłości. Pomimo prób restrukturyzacji i poszukiwania nowych inwestorów, Ursus nie był w stanie przywrócić dawnej świetności. Kancelaria KGS Restrukturyzacje, odpowiedzialna za sprzedaż, musiała zorganizować aż trzy przetargi. Początkowa cena, ustalona na poziomie 125 mln zł, została obniżona do 99 mln zł w drugim przetargu, aż w końcu do obecnej, czyli 74 mln zł.

Co obejmuje sprzedaż Ursusa?

Sprzedaż Ursus S.A. dotyczy całego przedsiębiorstwa, wraz z zakładami produkcyjnymi w Dobrym Mieście i Lublinie. Warto zaznaczyć, że sprzedaż nie obejmuje środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości, a także dokumentacji utworzonej przez syndyka w toku postępowania upadłościowego. Nowy nabywca przejmuje więc infrastrukturę i aktywa produkcyjne, ale bez wpływów finansowych, jakie spółka zgromadziła w okresie upadłości.

Kim jest nowy właściciel – M.I. CROW SP. Z O.O?

M.I. CROW SP. Z O.O., zwycięzca przetargu, specjalizuje się przede wszystkim w produkcji statków powietrznych, statków kosmicznych oraz konstrukcji metalowych. Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) obejmuje także działalność w zakresie produkcji broni i amunicji. Oznacza to, że nowy właściciel Ursusa działa w obszarze zgoła odmiennym od dotychczasowej specjalizacji Ursusa, co wzbudza wątpliwości co do przyszłości marki jako producenta ciągników.

Problemy Ursusa na przestrzeni ostatnich lat

Ursus od dawna zmagał się z problemami finansowymi i organizacyjnymi. Wzrost konkurencji, zmienne warunki gospodarcze oraz zaległości podatkowe doprowadziły do poważnych kłopotów finansowych firmy. W 2019 r. Ursus ogłosił upadłość, a kolejne próby restrukturyzacji nie przyniosły oczekiwanych efektów. Wysokie koszty utrzymania infrastruktury i produkcji oraz brak odpowiednich środków na inwestycje skutecznie ograniczały możliwość rozwoju. Problemy te doprowadziły ostatecznie do sprzedaży spółki.

Przyszłość Ursusa – co przyniesie nowy właściciel?

Choć firma M.I. CROW SP. Z O.O. specjalizuje się w zupełnie innych branżach niż produkcja maszyn rolniczych, nie jest wykluczone, że Ursus przejdzie transformację lub zmieni profil działalności. Pojawia się jednak pytanie, czy nowy właściciel zdecyduje się na utrzymanie ciągników jako głównego produktu marki Ursus, czy też skupi się na innych segmentach rynku. Czas pokaże, czy nowa strategia pozwoli Ursusowi na dalsze istnienie na rynku maszyn rolniczych, czy może czeka go zupełnie nowy rozdział w historii marki.