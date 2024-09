Cena za wielką polską firmę śmiesznie niska. Znajdzie się inwestor?

Inwestor wciąż poszukiwany. Najpierw majątek firmy wystawiono za 124.5 mln zł. Bezskutecznie. Kolejna oferta opiewała na 99 mln zł, ale również nie udało się znaleźć kupca. Do trzech razy sztuka? Cena jest wyraźnie niższa, więc można oczekiwać, że tym razem uda się znaleźć inwestora z wymaganym kapitałem i przedsiębiorstwo wejdzie na nowe, lepsze tory.

Za ile można kupić Ursusa?

Aktualna cena to 74 mln zł. W skład majątku firmy wchodzą trzy fabryki, znaki towarowe i wyposażenie. Wspomniane fabryki to zakłady produkcyjne w Dolnym Mieście, Lublinie i Biedaszkach Małych. Termin składania ofert mija 22 października 2024 r., o godz. 15. Dwa dni później, czyli 24 października 2024 r. (godz. 11), wyznaczono termin otwarcia ofert. Żeby móc wystartować w przetargu, trzeba wpłacić minimum 10 mln zł tzw. wadium.



Wadium to określona kwota pieniędzy lub inna forma zabezpieczenia, którą wpłaca się jako gwarancję uczestnictwa w przetargu, licytacji lub konkursie ofert. Jego celem jest zabezpieczenie organizatora przed nieuczciwymi lub niewywiązującymi się z warunków przetargu uczestnikami.

Ursus. Historia firmy

Ursus to firma o bogatej, ponad 130-letniej tradycji. Założona w 1893 r. w Warszawie początkowo produkowała armaturę dla przemysłu cukrowniczego i gorzelniczego, a od 1920 r., już w II RP, zajęła się produkcją ciągników. Pierwszy traktor Ursusa zjechał z taśmy produkcyjnej w 1922 r., co stało się początkiem długiej historii marki w polskim przemyśle motoryzacyjnym. Ursus dorobił się miana marki wręcz kultowej, którą każdy kojarzył.

Obecnie Ursus szuka nowego właściciela. Warszawski sąd ogłosił upadłość firmy w 2021 r. Marka, mimo problemów finansowych, pozostaje ikoną polskiego przemysłu, a jej ciągniki wciąż można spotkać na polskich polach. Czy uda się znaleźć inwestora, który tchnie nowe życie w legendarnego producenta?