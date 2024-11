Tę polską firmę znają wszyscy. Zanotowała wyraźny spadek przychodów

Prezes Jędrzej Wittchen zapowiedział poszerzenie portfolio produktów, poprawę współpracy z platformami marketplace oraz wzmocnienie pozycji marki poprzez kampanię reklamową.

Poszerzenie portfolio Wittchen

W obliczu trudności, Wittchen postanawia poszerzyć swoją ofertę o nowe kategorie produktowe. Już w IV kwartale 2024 r. pojawi się oferta prezentowa, a w przyszłym roku klienci znajdą w asortymencie koszulki. Ponadto w kategorii walizek, gdzie firma sprzedaje rocznie 1,5 mln sztuk, wprowadzone zostaną modele z niższej i średniej półki cenowej.

– Chcemy dostarczać szerszą gamę produktów, optymalizować wykorzystanie magazynów i ograniczyć koszty. Kluczowym celem jest poprawa dynamiki sprzedaży, szczególnie w najbardziej intensywnym okresie roku – podkreślił na konferencji prasowej Jędrzej Wittchen.

Spółka stawia na optymalizację relacji jakości do ceny, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu designu. Wittchen zamierza zintensyfikować działania marketingowe, w tym kampanię telewizyjną, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Współpraca z Amazon? „Nie wycofujemy się, ale”...

Firma Wittchen podjęła działania naprawcze w zakresie współpracy z platformami marketplace, w tym Amazonem. Dotychczasowa kooperacja nie spełniała oczekiwań firmy – towar nie był odpowiednio dostępny ani przechowywany.

– Popełniliśmy kilka błędów. Jednym z nich było zacieśnienie współpracy z Amazonem. Mamy teraz nowych doradców i szukamy dróg do wzrostów. Nie wycofujemy się z tego kanału sprzedaży, ale będziemy lepiej dbać o swoje interesy, wykorzystując doświadczenie nowych doradców – zaznaczył prezes Wittchen.

Polska firma zwraca również uwagę na konkurencję ze strony chińskich platform e-commerce oraz planuje dywersyfikację produkcji poza Chinami.

Wyniki III kwartału i plany na przyszłość

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2024 roku Grupa Wittchen osiągnęła 321,1 mln zł przychodów, co stanowi spadek o 4 proc. r/r. EBITDA wyniosła 57,9 mln zł (-21 proc.), a wynik netto 25,4 mln zł (-38 proc.). W samym III kwartale przychody spadły o 10 proc. r/r, osiągając 115,3 mln zł, mimo wzrostu wolumenu sprzedaży o 8 proc.. Marża brutto spadła do 60,1 proc., jednak spółka chce wrócić do poziomu 63-64 proc.

Optymizm na przyszłość

Wittchen liczy na poprawę wyników już od IV kwartału 2024 r. Poszerzenie oferty, optymalizacja działań logistycznych i marketingowych oraz wzmacnianie marki mają pomóc w zwiększeniu sprzedaży i poprawie rentowności. Spółka jest zdeterminowana, by stawić czoła wyzwaniom i utrzymać swoją pozycję lidera na rynku galanterii skórzanej.