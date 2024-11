Rynek dostaw kwitnie. Mieszkaniec Warszawy zamówił aż 865 posiłków

Rynek dostaw w Polsce rozwija się i wart jest już ponad 10 mld zł. Co najczęściej zamawiamy? Z danych Pyszne.pl, które przytacza „Rzeczpospolita" wynika, że najpopularniejsze okazują się potrawy kuchni włoskiej, polskiej, a także bliskowschodniej.

Zaskoczenie może być fakt, że kuchnia bliskowschodnia wyprzedza kuchnię amerykańską, która jeszcze rok temu znalazła się na najniższym stopniu podium.

Rynek dostaw ma się coraz lepiej. Kebab na czele

Z danych Pyszne.pl wynika, że kurierzy najczęściej dostarczali zamawiającym bliskowschodni kebab, włoską pizzę i amerykańskiego cheeseburgera. Absolutnym rekordzistą Pyszne.pl został mieszkaniec Warszawy, który w ciągu roku złożył aż 865 zamówień (najczęściej był to kebab na cienkim cieście), co oznacza, że dokonywał średnio 2,3 zamówień dziennie. Z kolei największe zamówienie odnotowano w Sopocie, było to sushi o wartości 6,5 tys. zł.

Okazuje się, że najwięcej zamówień złożono podczas meczu Polska-Holandia, czyli pierwszego (przegranego 1:2) spotkania Biało-Czerwonych podczas tegorocznych Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Niemczech. Sporo zamówień odnotowano również podczas wręczenia Oscarów, a także w Dniu Kobiet.

Rosnąca popularność zamówień posiłków przez aplikację może mieć związek z faktem, że coraz rzadziej stołujemy się na mieście. Z niedawnej analizy Proxi.cloud (przeanalizowano zachowania 3 mln konsumentów) wynika, że w okresie czerwiec-sierpień ruch w pizzeriach spadł o 10,3 proc., licząc rok do roku. W innych fast foodach (m.in. w lokalach serwujących kanapki czy dania z kurczaka) ruch zmalał o ponad 3 proc.

– Zainteresowanie zamówieniami posiłków z dowozem rośnie, widzimy także szczególny wzrost popularności w kategorii dań typu fast food. Wśród niektórych partnerów z tego segmentu zanotowaliśmy wzrost liczby zamówień nawet o 40–60 proc. w skali rok do roku – komentowała Agata Polityło, dyrektorka generalna w Wolt Polska.

