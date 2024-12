Senat za wolną Wigilię. Wprowadzona poprawka przekona prezydenta?

Przed tygodniem Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dniach wolnych. Zakłada ona, że od przyszłego roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Dzis ustawę poparł Senat. "Za" była przeważająca większość, bo aż 86 na 88 biorących udział w głosowaniu senatorów.

Senat za wolną Wigilią. Ważna poprawka

W noweli znalazł się zapis dotyczący wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu. Kwestia ta budziła spore kontrowersje, również w samej koalicji. Ostatecznie porozumiano się w sprawie zaproponowanej przez senatorów Lewicy poprawki, która zakłada, że pracownik handlu nie będzie mógł pracować w grudniu więcej niż dwie niedziele.

Teraz projekt nowelizacji ustawy wraz ze zgłoszonymi poprawkami wróci do Sejmu.

O losie ustawy przesądzi prezydent. Decyzja głowy państwa w tej sprawie nie jest oczywista. O ile co do kwestii samej wolnej Wigilii Andrzej Duda wątpliwości nie ma, to jego sprzeciw ma budzić wprowadzenie trzeciej niedzieli handlowej w grudniu. Na razie nie wiadomo, czy wspomniana poprawka przekona prezydenta.

Polacy o dodatkowej niedzieli handlowej

Wiadomo natomiast, jak do dodatkowej niedzieli handlowej podchodzą Polacy. Z najnowszego sondażu SW Research dla "Wprost" wynika, że chce jej ponad połowa ankietowanych. Na pytanie: „Czy popierasz pomysł wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu?", 53,4 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Jedna trzecia badanych jest przeciw (32,3 proc.), a 14,2 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Zwolennikami trzeciej niedzieli handlowej w ostatnim miesiącu roku są m.in. osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (75 proc.), osoby w wieku 25-34 lata (64,3 proc.), czy zarabiający od 5000 do 7000 zł netto (62,9 proc.).

